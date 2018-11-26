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Merve Öğretmen'in korkunç sonu!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 13:51 | Son Güncelleme

Samsun'da yaşayan 31 yaşındaki Merve Alver, 7.katın penceresini silmek isterken düşüp beton zemine çakıldı. Öğretmen olan genç kadının atama beklediği detayı kahretti

İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda bulunan apartmanın 7. katındaki camı silmek için pencereye çıktığı öne sürülen 31 yaşındaki Merve Alver, beton zemine düştü.

Ailesiyle yaşayan Alver'in yerde yattığını görenler, 112 Acil Servis ekipleri ve polise haber verdi.

'CAMI SİLERKEN DÜŞMÜŞ'

Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Alver, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Apartman görevlisi Murat Tokgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kahvaltı yaparlarken onlara servis yaptım. Daha sonra camı silerken düşmüş. Babası yanıma geldi, 'Kızım düştü.' dedi. Öğretmendi ama atama bekliyordu. Buradayken yaşıyordu, hastanede ölmüş." diye konuştu.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin, intihar şüphesi üzerinde de durduğu öğrenildi.

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merve alver Samsun öğretmen

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