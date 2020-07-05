Merve Özbey aşka geldi! Kenan Koçak ile romantik anlar

Şarkıcı Merve Özbey, yaklaşık beş ay önce nikah masasına oturduğu eşi Kenan Koçak ile tatil sezonunu açtı. Çift, önceki gün Bodrum'daki bir plajda objektiflere yansıdı.

Denize girmeyi tercih etmeyen ikili, iskelenin locasında romantik dakikalar yaşadı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; eşini sık sık öpen Özbey, Koçak'a elleriyle kahve içirmeyi de ihmal etmedi.

Çiftin aşk dolu anları ise objektiflere böyle yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Özbey'e bir takipçisinin "Ne zaman çocuk yapacaksınız?" sorusu hatırlatılmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki Özbey, şu ifadeleri kullanmıştı:

Sosyal medyada herkesin birbirine ulaşması çok kolay oldu. Kim ne hakla benim yatak odamı sorabiliyor! Yatak odası insanın mahrem yeridir. Biz hangi ara seninle samimi olduk da sen bana bunu soruyorsun? Maalesef sosyal medyada böyle sorular geliyor. Çok ayıp.



