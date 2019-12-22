Merve Özbey düğünü erteledi!

Merve Özbey, geçtiğimiz günlerde evinin merdivenlerinden düşüp ayak parmaklarını kırmıştı.

DÜĞÜNÜ ERTELEDİ

Merve Özbey, 1 Aralık'ta nişanlandığı Kenan Koçak ile 19 Ocak'ta dünyaevine girecekti. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz akşam verdiği konserse, atlattığı kazanın ardından düğünü 19 Ocak'tan 9 Şubat'a ertelediğini açıkldı. Özbey, "Düğünümde oynamak istiyorum" dedi. Konsere alçı yerine kullanılan özel bir botla çıkan güzel şarkıcı, ayak parmakları kırık olsa da sevenlerini eğlendirdi. Sosyal medyada yaptığı konser paylaşımına, "Yahu ben kırık falan dinler miyim sizce? Çok değişik bir deneyim oldu benim için.Yalnız bırakmayan tüm misafirlerime binlerce kez teşekkür ederim. Ameliyat sonrası 1 ay yatmam gereken yerde sahnede mecburen otururuz diye aldığımız koltuğa toplasan 45 dakika oturdum. Canım Engin hocamın ve Kenan Koçak'ın otur artık bakışlarını hiç unutmayacağım." notunu düştü.

