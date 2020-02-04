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  4. Merve Özbey'i kızdırdılar: Otur da o gıdığına ağla

Merve Özbey'i kızdırdılar: Otur da o gıdığına ağla

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 15:40 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz akşam evlilik yolunda ilk adımını atan ve yakın dostlarının katılımıyla çok konuşulan bir kına gecesine imza atan şarkıcı Merve Özbey, bu görüntüler üzerinden kendisine rahatsız edici yorumlar yapan bir takipçisini ifşa etti.

Merve Özbey'i kızdırdılar: Otur da o gıdığına ağla

Merve Özbey, geçtiğimiz akşam kına gecesi yapmış ve pek çok ünlü dostunu bu özel gecesinde ağırlamıştı. Kına gecesinde yaptığı dansla çok konuşulan ve özellikle Instagram üzerinden çok sayıda görüntüsü paylaşılan Özbey’e hiç de yakışık almayan yorumlar geldi. Songül adlı bir kadın takipçisinden videoya yansıyan görüntüleri üzerinden: “İnsan gelin olacağım diye az boğazını tutar Merve! Otur da o gıdığına ağla” şeklinde bir yorum alan ünlü şarkıcı bu yorumdan bir hayli rahatsız oldu.

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ÇİRKİN YORUMU İFŞA ETTİ

Merve Özbey, en özel gecesinde yaşadığı mutluluğu bozmaya yönelik bu paylaşıma tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden verdi.

İşte Özbey’in konuyla ilgili o ifadeleri:

merve1-instagram
merve2-instagram
merve3-instagram


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Merve Özbey, instagram, gıdı,

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