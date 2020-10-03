Merve Özbey: Kızım en güzel yerden izliyor

Dört aylık hamile olan şarkıcı Merve Özbey, "Artık sahnelerimi en güzel yerden kızım izliyor. İnternetten ufak ufak araştırıyorum, sesleri duymaya başlıyormuş. Yüksek seslere alışacak diye ümit ediyorum. Sağ olsun o da beni hiç zorlamıyor, biraz sakin bir kız. Sayesinde, izin verdiği için hâlâ işimi yapabiliyorum" dedi.

"HAMİLELİĞİN UFAK CİLVELERİ OLUYOR"

Özbey, "Hamilelik süreci sizin için nasıl geçiyor, zorluyor mu?" sorusuna, "Şükürler olsun hamileliğim beni hiç zorlamıyor. Elbette ki hamileliğin ufak cilveleri oluyor. Ama çok şükür yatmak zorunda kalmadım. O zaman çok zorlanırdım diye düşünüyorum. Daha kötü gebelik yaşayan annelerin Allah yardımcısı olsun" yanıtını verdi.

