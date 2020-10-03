MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Özbey: Kızım en güzel yerden izliyor

Merve Özbey: Kızım en güzel yerden izliyor

03.10.2020 15:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Merve Özbey: Kızım en güzel yerden izliyor

Merve Özbey, önceki akşam Ataşehir'deki Muamma'da sahne aldı. Özbey, "Şükürler olsun hamileliğim beni hiç zorlamıyor." dedi.

Dört aylık hamile olan şarkıcı Merve Özbey, "Artık sahnelerimi en güzel yerden kızım izliyor. İnternetten ufak ufak araştırıyorum, sesleri duymaya başlıyormuş. Yüksek seslere alışacak diye ümit ediyorum. Sağ olsun o da beni hiç zorlamıyor, biraz sakin bir kız. Sayesinde, izin verdiği için hâlâ işimi yapabiliyorum" dedi.

"HAMİLELİĞİN UFAK CİLVELERİ OLUYOR"

Özbey, "Hamilelik süreci sizin için nasıl geçiyor, zorluyor mu?" sorusuna, "Şükürler olsun hamileliğim beni hiç zorlamıyor. Elbette ki hamileliğin ufak cilveleri oluyor. Ama çok şükür yatmak zorunda kalmadım. O zaman çok zorlanırdım diye düşünüyorum. Daha kötü gebelik yaşayan annelerin Allah yardımcısı olsun" yanıtını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalıKış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalı
Bestemsu Özdemir galoşu ayağında unuttuBestemsu Özdemir galoşu ayağında unuttu
Survivor Nisa Bölükbaşı: Ekranlarda görüşürüzSurvivor Nisa Bölükbaşı: Ekranlarda görüşürüz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Basıldıkları evde böyle yakalandılar

Basıldıkları evde böyle yakalandılar

Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı

Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı

Pazarda tanesi 10 TL! Hırsızların hedefi oldu

Pazarda tanesi 10 TL! Hırsızların hedefi oldu

Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu

Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş

Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan Melisa itirafı!

Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan Melisa itirafı!

Şahitten damada 'Emin misin?' sorusu...

Şahitten damada 'Emin misin?' sorusu...

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel’in Luna tesadüfü!

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel’in Luna tesadüfü!

Diğer Haberler

Bestemsu Özdemir galoşu ayağında unuttu

Bestemsu Özdemir galoşu ayağında unuttu

Hande Erçel: Birlikte çok eğleniyoruz

Hande Erçel: Birlikte çok eğleniyoruz

Beckham çifti evlerine yapay göl yaptırıyor

Beckham çifti evlerine yapay göl yaptırıyor

İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın gerçek hikayesini Kırmızı Oda'nın Alya'sı anlattı

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

Merve Boluğur'un dekoltesi olay oldu!

Merve Boluğur'un dekoltesi olay oldu!

Ata Demirer: Denize çöp atmayın

Ata Demirer: Denize çöp atmayın

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.