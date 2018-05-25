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Merve Şarapçıoğlu ve Berk Oktay boşanıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2018 09:26 | Son Güncelleme

Merve Şarapçıoğlu, boşanma davası açtığı Berk Oktay’a ağır suçlamalarda bulundu: Sadakatsiz biri, bana şiddet de uyguladı. Bana güvenmediği için parasını ailesi yönetiyordu.

Merve Şarapçıoğlu ve Berk Oktay boşanıyor

Berk Oktay-Merve Şarapçıoğlu çifti, boşanma kararı aldı. Haftaiçi boşanma davası açan Merve Şarapçıoğlu, verdiği dilekçede evliliklerinin neden yürümediğini anlattı. Eşinin mesleğinin arkasına sığınarak kendisine vakit ayırmadığını, bu yüzden evlilik birliğinin kurulamadığını iddia etti.

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'ÖFKE KONTROLÜ SORUNU VAR'

Günaydın'dan Yüksel Yavuz'un haberine göre; Merve Şarapçıoğlu, yaşadıkları diğer sorunları şöyle sıraladı: "Berk'in kazancını ailesinin yönetmesi bana olan güvensizliğinin göstergesi. Öfke kontrolü sorunu var, şiddet uyguluyor."

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500 BİN TL'LİK TAZMİNAT İSTEDİ

Eşi, Berk Oktay'dan 250 bini maddi, 250 bini manevi toplam 500 bin TL tazminat istedi. Hafta içi İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne dava dilekçesi veren Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay'dan aylık 10 bin lira da tedbir nafakası talep etti.

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Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu'nun boşanacakları iddiası ilk kez geçtiğimiz şubat ayında gündeme gelmiş, Berk Oktay'ın "Her şey, herkes boş... Biz sadece Beşiktaş'ı sevdik... Anneden sonra ilk aşk, tek aşk. Görmek istedikleriniz sizinle olsun... İyi geceler.." tweet'i ise iddiaları güçlendirmişti...

'AŞK GEÇİCİ SEVGİ KALICI'

Merve Şarapçıoğlu da Berk Oktay ile aynı gün, Twitter sayfasında şu mesajı paylaşmıştı:

"Aşk elbette var ama aşk geçicidir, uçup gider... Geriye kalan ve asıl köklü olan, sevgidir. Yüreğinde sevgi olan kişiden korkmayın. Sevgiyi bilmeyen, yaşamayan, yaşamak istemeyenden korkun. “Aşk geçici, sevgi ise kalıcıdır.”

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Öte yandan Merve Şarapçıoğlu'nun şiddet gördüğü daha önce de iddia edilmişti. Ancak kendisi bu iddiaları yalanlamıştı.

Çift daha sonra hack'er kurbanı oldu.

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Instagram hesaplarında uygunsuz fotoğraflar paylaşıldı.

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Hatta Merve Şarapçıoğlu'nun bu fotoğrafı da 'Kocam beni dövüyor, yardım edin' notuyla paylaşıldı. Ama daha sonra Merve Şarapçıoğlu bu fotoğrafın burnundan operasyon olduğu bir döneme ait olduğu ve kendisi tarafından paylaşılmadığını ifade etti.

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