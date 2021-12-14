Merve Şebnem Oruç kimdir? Merve Şebnem Oruç kaç yaşında ve nereli?

Merve Şebnem Oruç 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde tankların önünde mücadele verdi ve bu hareketiyle gündeme oturdu. Merve Şebnem Oruç boğa burcudur. ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi mezunudur. İşte Merve Şebnem Oruç hakkında detaylar...

MERVE ŞEBNEM ORUÇ KİMDİR?

5 Mayıs 1980 doğumlu Merve Şebnem Oruç 41 yaşındadır. Kırklareli'nde doğan Oruç ilkokul ve ortaokul eğitiminden sonra Lüleburgaz Anadolu Lisesine gitti. Babasının mesleği nedeniyle ailesiyle Bursa'ya taşındı. Burada Bursa Anadolu Lisesi'ne geçti ve liseyi 1998'de tamamladı.

1997'de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünü kazandı. ODTÜ'den mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümünü kazandı. Oruç ilk olarak 2004'ten 2006'ya kadar Türk Hava Yolları şirketinde ''Anlaşma Sözleşmeleri Uzmanı'' olarak çalıştı. 2006'dan 2008'e kadar Dreambox adlı uydu alıcıları markasının iletişim, tasarım stüdyosu bölümünde reklam yazarı görevini yürüttü. 2008 ile 2010 arasında içerik uzmanlığı yaptı. 2010-2011 arasında ürün pazarlama müdürlüğü yaptı. 2011-2013 arasında farklı bir şirkette genel koordinatörlük yaptı. 2013 ve 2018 yılları arasında Yeni Şafak'ta köşe yazarlığı yaptı. 2014-2015 arasında TRT World kanalında çevrimiçi başkanlık yaptı 2016-2019'da TV NET kanalında sunucu olarak görev yaptı. 2014-2019'da Daily Sabah gazetesinde köşe yazarı olarak görev aldı.



