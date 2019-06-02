Merve Sevi'den bikinili poz!

Son zamanlarda kendisini tiyatroya adayan güzel oyuncu Merve Sevi'den dikkat çeken paylaşım!

2007 yılında aramızdan ayrılan şarkıcı Barış Akarsu ile Yalancı Yarim dizisinde oynayan ve bu proje sayesinden tanınan oyuncu Merve Sevi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem fit vücudunu gözler önüne serdi hem de fotoğraftaki görüntüsü üzerinden mesaj verdi.

Isınan havalarla birlikte yaza duyduğu özlemi paylaştığı bikinili fotoğrafı ile gösteren Sevi, bu kareyi; ‘Zamanı geliyor sanki.. Dengeden şaşmayınız’ notuyla paylaştı.



