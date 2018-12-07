MAGAZİN

Merve Sevi'yi kızdıran mesaj!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.12.2018 22:45 | Son Güncelleme

Oyuncu Merve Sevi 1,5 yıl önce evlendiği Çalkan Algün'le geçtiğimiz günlerde boşanmıştı. Merve Sevi sosyal medya üzerinden kendisine yemek teklifi yapan bir takipçisinin mesajını yayınlayarak sert sözler söyledi.

Merve Sevi'yi kızdıran mesaj!

1,5 yıl önce spor eğitmeni Çalkan Algün'le nikah masasına oturan Merve Sevi geçtiğimiz günlerde boşandı. Sevi, kendisine sosyal medya hesabından yemek teklifi yapan takipçisine sert tepki göstererek ağzına geleni söyledi.

"NE SANIYORSUNUZ KADINLARI SİZ"
Sosyal medya hesabından kendisine yemek teklifi yapan takipçisini ifşa eden Merve Sevi, "Yok artık gerçekten deşifre edeceğim. Sen kimsin ya yemeğe çağırıyor beni. Hasta mısınız oğlum siz manyak mısınız ne sanıyorsunuz kadınları siz." yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Merve Sevi çalkan algün instagram

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