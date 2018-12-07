Merve Sevi'yi kızdıran mesaj!

1,5 yıl önce spor eğitmeni Çalkan Algün'le nikah masasına oturan Merve Sevi geçtiğimiz günlerde boşandı. Sevi, kendisine sosyal medya hesabından yemek teklifi yapan takipçisine sert tepki göstererek ağzına geleni söyledi.

"NE SANIYORSUNUZ KADINLARI SİZ"

Sosyal medya hesabından kendisine yemek teklifi yapan takipçisini ifşa eden Merve Sevi, "Yok artık gerçekten deşifre edeceğim. Sen kimsin ya yemeğe çağırıyor beni. Hasta mısınız oğlum siz manyak mısınız ne sanıyorsunuz kadınları siz." yorumunu yaptı.





