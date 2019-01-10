Merve Taşkın'dan o isme gönderme! 'Onun kadar popom yok'

'Bakireyim' açıklamasıyla gündeme gelen Merve Taşkın bu defa 'kalça' açıklamasıyla adından söz ettiriyor.

Merve Taşkın'dan Kylie Jenner'a gönderme!

Merve Taşkın Sosyal medya paylaşımları ile olay olan, geçtiğimiz haftalarda ise yaptığı 'Bakire değilim' açıklaması ile yine gündem yaratmayı başaran Merve Taşkın, bu kez Amerikalı sosyetik güzel Kylie Jenner ile kendi fiziğini kıyasladı.

Kylie Jenner Fizik olarak Kendall Jenner ile daha yakın olduğunu açıklayan Taşkın, bir diğer kardeş Kylie Jenner'la ise fizik olarak yarışamayacağını söyledi.

Kendall Jenner Instagram'da hikaye bölümünde yaptığı paylaşıma "Fizik olarak Kendall'a daha yakınım, tabi Kylie kadar popom yok ve boyum kısa değil" notunu düştü ve sosyal medyada bir anda gündem oldu.

MERVE TAŞKIN KİMDİR? Merve Taşkın, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Taşkın, bekaret üzerine yaptığı açıklamaları dikkat çekti.

Twitter'da birçok kez TT olan Taşkın, ilk olarak 2017 Eylül ayında, Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Beşiktaş’ın Porto’yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Beşiktaş’ın Porto’yu mağlup etmesi durumunda göğsüne Beşiktaş yazıp paylaşma sözü veren Taşkın bu sözünü yerine getirmişti.