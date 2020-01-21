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  4. Merve Taşkın erotik dükkanın vitrininde iç çamaşırlarıyla poz verdi

Merve Taşkın erotik dükkanın vitrininde iç çamaşırlarıyla poz verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 11:34 | Son Güncelleme

Futbolcuların mesajlarını ifşa ederek adını duyuran ve sonrasında verdiği pozlarla gündeme gelen fenomen Merve Taşkın, Amsterdam'da bulunan kırmızı ışıklı erotik dükkanın vitrininde iç çamaşırlı poz verdi.

Merve Taşkın erotik dükkanın vitrininde iç çamaşırlarıyla poz verdi

Sosyal medya hesaplarından yaptığı cesur paylaşımlarla adını duyuran fenomen Merve Taşkın, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla sınırları zorladı. Twitter'da bir iddia başlatan Taşkın, takipçilerinin isteği doğrultusunda Amsterdam'daki ünlü Kırmızı Fener Mahallesi'ndeki erotik dükkanın vitrininde yarı çıplak durdu.

İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA POZ VERDİ

Twitter hesabından "10K (10 bin) fav gelirse Amsterdam Red Light sokağında kırmızı camlı odada bir kızın yerine iç çamaşırıyla geçip video çekerim aşkolar büyük iddia hadi bakalım" dedi. Kısa sürede 11 bin beğeni alan Taşkın, dediğini yaptı ve kırmızı ışıklı bir erotik dükkanın vitrininde iç çamaşırlarıyla durdu. O arada yoldan geçen birçok kişi ise Merve Taşkın'ı izledi.

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INSTAGRAM'DAN TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Bu anları 596 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşan Merve Taşkın, yeni yaşını da kutladı. Vitrinde elinde 22 yazan balonlarla poz veren Taşkın, çektirdiği fotoğraf ve videoyu "Happy birthday too me" notuyla paylaştı.

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Merve Taşkın, erotik dükkan, amsterdam,

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