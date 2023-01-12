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Merve Taşkın göğüs dekoltesiyle meydan okudu! 'Müstehcen olduğum için...'

12.01.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

''Artık bakire değilim'' itirafıyla çok konuşulan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, hakkında açılan müstehcenlik davasını dekolteli pozuyla duyurdu.

Merve Taşkın göğüs dekoltesiyle meydan okudu! 'Müstehcen olduğum için...'

İddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Merve Taşkın, hem alttan hem üstten dekolte verdi. Taşkın, paylaşımına '' Yarın sabah 10.30’da Türkiyede insanlar tarafından müstehcen bulundugum için mahkemem var, bana şans dileyin'' notunu düştü.

Merve Taşkın göğüs dekolteli koltuk pozuyla meydan okudu! 'Müstehcen olduğum için...'

Hollanda'da bulunan Seks Müzesi'nde poz verdiği için hakkında müstehcenlik suçuyla dava açılan Merve Taşkın, bakirelik itirafıyla da çok şaşırmıştı.

Merve Taşkın göğüs dekolteli koltuk pozuyla meydan okudu! 'Müstehcen olduğum için...'

Merve Taşkın, kendisine ''Bakire misin?'' diyen takipçisine ''Artık bakire değilim. Kimle olduğunu sormayın'' yanıtını vermişti.

Merve Taşkın göğüs dekolteli koltuk pozuyla meydan okudu! 'Müstehcen olduğum için...'

OnlyFans'ta hesabı bulunan fenomen, geçtiğimiz günlerde yalıya taşındığını açıkladı. Taşkın, ''Yalıdasın ama yalnızsındır'' paylaşımıyla dikkat çekti. Merve Taşkın'ın Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Merve Taşkın göğüs dekolteli koltuk pozuyla meydan okudu! 'Müstehcen olduğum için...'

Survivor seçmelerine katılan Taşkın, Acun Ilıcalı ile yapılan yüz yüze görüşmelerden geçemediğini anlatmıştı.


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