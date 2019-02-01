Eşim bana tecavüz etti, davam Türkiye'de emsal niteliğinde olabilir

BBC Türkçe'ye konuşan Tula ve avukatı Ezgi Koç, Türkiye'de eşe karşı işlenen suçlar bakımından bu davanın emsal bir dava niteliğinde olabileceğini söylüyor.

Davaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu.

"Hem muayyen günümde hem de ters ilişki şeklinde eşim tarafından tecavüze uğradım" diyen Tula, dışkılama refleksleri zarar gördüğü için öğretmenlik yapamıyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Tula ve avukatı, davanın Türkiye'de eşe karşı işlenen suçlarla ilgili emsal olmasını istediklerini söylüyor.

BBC Türkçe'nin notu: Bu haberdeki bazı ayrıntıları ve anlatımları bazı okuyucularımız rahatsız edici bulabilir.

İlk evliliğinden bir kızı olan Tula, ikinci evliliğinde eşinin de çocuğunu düşünerek mantık evliliği yaptıklarını fakat 10 ay boyunca işkence gördüğünü anlatıyor.

Kaçırılmasından önce defalarca evi terk edip ailesinin yanına sığındığı ama her defasında özür dileyip barışmak isteyen eşini, ikinci bir evlilik yapmış olmanın üzerinde yarattığı baskı nedeniyle affettiğini söylüyor.

Son olarak eşi burnunu kırdığı ve ameliyat olmak zorunda kaldığı için eşini tamamıyla terk eden Tula, o dönemde eşi tarafından kaçırılmasını şöyle anlatıyor:

"Bir gün AVM'de gezerken eşim beni takip etmiş, peşimden geldi. 'Eğer benimle gelmezsen bu gece tüm aileni öldürürüm' diyerek beni arabaya kilitledi.

"Otele yerleştik, iki gece orada kaldık, ardından bir daire tuttu ve benim telefon hattımı kırıp camdan attığı için hiçbir şekilde ailemle iletişime geçemedim.

"Beni kaçırdığı ilk günlerde muayyen günlerimdeydim. Hem cinsel bölgeden hem ters ilişki şeklinde günlerce tecavüze uğradım."

Sonrasında eşinin ablasının yardımıyla o evden kaçtığını anlatan Tula, polise başvurduktan sonra kadın sığınma evine yerleştirildi.