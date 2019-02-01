Eşim bana tecavüz etti, davam Türkiye'de emsal niteliğinde olabilir

BBC Türkçe'nin notu: Bu haberdeki bazı ayrıntıları ve anlatımları bazı okuyucularımız rahatsız edici bulabilir.
BBC Türkçe'ye konuşan Tula ve avukatı, davanın Türkiye'de eşe karşı işlenen suçlarla ilgili emsal olmasını istediklerini söylüyor.
"Hem muayyen günümde hem de ters ilişki şeklinde eşim tarafından tecavüze uğradım" diyen Tula, dışkılama refleksleri zarar gördüğü için öğretmenlik yapamıyor.
Tula'nın şikayetinden sonra farklı dönemlerdeki muayeneleri sonucu hazırlanan adli tıp raporunda, Tula'nın anal bölgesinde doku kayıpları ve yaralanmalar olduğuna ilişkin tespitler yer alıyor.
Tarafların karşılıklı ifadelerinin alındığı ve savunmaların dinlendiği Bakırköy Adliyesi 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dünkü duruşma 28 Şubat'a ertelendi.
Davaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu.
'GÜNLERCE TECAVÜZE UĞRADIM'
BBC Türkçe'ye konuşan Tula ve avukatı Ezgi Koç, Türkiye'de eşe karşı işlenen suçlar bakımından bu davanın emsal bir dava niteliğinde olabileceğini söylüyor.
İlk evliliğinden bir kızı olan Tula, ikinci evliliğinde eşinin de çocuğunu düşünerek mantık evliliği yaptıklarını fakat 10 ay boyunca işkence gördüğünü anlatıyor.
Kaçırılmasından önce defalarca evi terk edip ailesinin yanına sığındığı ama her defasında özür dileyip barışmak isteyen eşini, ikinci bir evlilik yapmış olmanın üzerinde yarattığı baskı nedeniyle affettiğini söylüyor.
Son olarak eşi burnunu kırdığı ve ameliyat olmak zorunda kaldığı için eşini tamamıyla terk eden Tula, o dönemde eşi tarafından kaçırılmasını şöyle anlatıyor:
"Bir gün AVM'de gezerken eşim beni takip etmiş, peşimden geldi. 'Eğer benimle gelmezsen bu gece tüm aileni öldürürüm' diyerek beni arabaya kilitledi.
"Otele yerleştik, iki gece orada kaldık, ardından bir daire tuttu ve benim telefon hattımı kırıp camdan attığı için hiçbir şekilde ailemle iletişime geçemedim.
"Beni kaçırdığı ilk günlerde muayyen günlerimdeydim. Hem cinsel bölgeden hem ters ilişki şeklinde günlerce tecavüze uğradım."
Sonrasında eşinin ablasının yardımıyla o evden kaçtığını anlatan Tula, polise başvurduktan sonra kadın sığınma evine yerleştirildi.
Tula, 4 ay sığınma evinde kaldığı sırada hamile olduğunu öğrendi ancak kısa süre sonra bebeğini düşürdü.
'7 YAŞINDAKİ KIZIM ÇIĞLIĞIMA UYANDI'
Eşiyle tecavüzden önceki ilişkilerinden birinde hamile kaldığını düşündüğünü söyleyen Tula, hemen her cinsel ilişkinin işkence olduğunu ve evdeki çocukların da bu şiddete bir biçimde maruz kaldığını anlatıyor:
"7 yaşındaki kızım bir gece benim çığlığıma uyanmış. Hatta ertesi gün anneme o geceyle ilgili, 'Gittim kapılarını dinledim ama bu sefer sanki bıçak soktu. Bu seferki dayak gibi değildi' demiş. Hala çocuğuma o gece annesine neler yapıldığının açıklamasını yapamıyoruz."
Tula'nın avukatlarından Ezgi Koç da, çocuğun evin içinde şahit olduğu şiddet olaylarından ötürü psikolojik destek almaya başladığını kaydediyor:
"Çocuk okulda birine kızdığında ya da korktuğunda, Merve'nin şu an davalık olduğu eşinin ismiyle sesleniyor karşısındakine. Kendisini kaygılandıran durumlarda da refleks olarak ağzından adamın ismi çıkıyor. Çocuğu gören uzmanın mahkemede tanıklık yapması için uğraşıyoruz."
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