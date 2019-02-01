Merve Tula: Eşim bana tecavüz etti, davam Türkiye'de emsal niteliğinde olabilir

BBC Türkçe'nin notu: Bu haberdeki bazı ayrıntıları ve anlatımları bazı okuyucularımız rahatsız edici bulabilir. Edebiyat öğretmeni Merve Tula, boşanma aşamasında olduğu 10 aylık eşi tarafından kaçırılıp günlerce tecavüze uğradığı ve fiziksel şiddete maruz kaldığı iddiasıyla 13 Şubat 2018'de İstanbul'da polise başvurdu. Merve Tula'nın şikayetçi olduğu eşi Ercüment Tula kasten yaralama suçundan 6 ay hapis cezası alırken, cinsel saldırı davası hâlâ sürüyor. Suçlamaları reddeden Ercüment Tula ise Merve Tula'nın kendisine iftira attığını söylüyor. BBC Türkçe'ye konuşan Tula ve avukatı, davanın Türkiye'de eşe karşı işlenen suçlarla ilgili emsal olmasını istediklerini söylüyor. "Hem muayyen günümde hem de ters ilişki şeklinde eşim tarafından tecavüze uğradım" diyen Tula, dışkılama refleksleri zarar gördüğü için öğretmenlik yapamıyor. Tula'nın şikayetinden sonra farklı dönemlerdeki muayeneleri sonucu hazırlanan adli tıp raporunda, Tula'nın anal bölgesinde doku kayıpları ve yaralanmalar olduğuna ilişkin tespitler yer alıyor.

Tarafların karşılıklı ifadelerinin alındığı ve savunmaların dinlendiği Bakırköy Adliyesi 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dünkü duruşma 28 Şubat'a ertelendi. Davaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu. 'Günlerce tecavüze uğradım' BBC Türkçe'ye konuşan Tula ve avukatı Ezgi Koç, Türkiye'de eşe karşı işlenen suçlar bakımından bu davanın emsal bir dava niteliğinde olabileceğini söylüyor. İlk evliliğinden bir kızı olan Tula, ikinci evliliğinde eşinin de çocuğunu düşünerek mantık evliliği yaptıklarını fakat 10 ay boyunca işkence gördüğünü anlatıyor. Kaçırılmasından önce defalarca evi terk edip ailesinin yanına sığındığı ama her defasında özür dileyip barışmak isteyen eşini, ikinci bir evlilik yapmış olmanın üzerinde yarattığı baskı nedeniyle affettiğini söylüyor. Son olarak eşi burnunu kırdığı ve ameliyat olmak zorunda kaldığı için eşini tamamıyla terk eden Tula, o dönemde eşi tarafından kaçırılmasını şöyle anlatıyor: "Bir gün AVM'de gezerken eşim beni takip etmiş, peşimden geldi. 'Eğer benimle gelmezsen bu gece tüm aileni öldürürüm' diyerek beni arabaya kilitledi.

"Otele yerleştik, iki gece orada kaldık, ardından bir daire tuttu ve benim telefon hattımı kırıp camdan attığı için hiçbir şekilde ailemle iletişime geçemedim. "Beni kaçırdığı ilk günlerde muayyen günlerimdeydim. Hem cinsel bölgeden hem ters ilişki şeklinde günlerce tecavüze uğradım." Sonrasında eşinin ablasının yardımıyla o evden kaçtığını anlatan Tula, polise başvurduktan sonra kadın sığınma evine yerleştirildi. Tula, 4 ay sığınma evinde kaldığı sırada hamile olduğunu öğrendi ancak kısa süre sonra bebeğini düşürdü. '7 yaşındaki kızım çığlığıma uyandı' Eşiyle tecavüzden önceki ilişkilerinden birinde hamile kaldığını düşündüğünü söyleyen Tula, hemen her cinsel ilişkinin işkence olduğunu ve evdeki çocukların da bu şiddete bir biçimde maruz kaldığını anlatıyor: "7 yaşındaki kızım bir gece benim çığlığıma uyanmış. Hatta ertesi gün anneme o geceyle ilgili, 'Gittim kapılarını dinledim ama bu sefer sanki bıçak soktu. Bu seferki dayak gibi değildi' demiş. Hala çocuğuma o gece annesine neler yapıldığının açıklamasını yapamıyoruz." Tula'nın avukatlarından Ezgi Koç da, çocuğun evin içinde şahit olduğu şiddet olaylarından ötürü psikolojik destek almaya başladığını kaydediyor:

"Çocuk okulda birine kızdığında ya da korktuğunda, Merve'nin şu an davalık olduğu eşinin ismiyle sesleniyor karşısındakine. Kendisini kaygılandıran durumlarda da refleks olarak ağzından adamın ismi çıkıyor. Çocuğu gören uzmanın mahkemede tanıklık yapması için uğraşıyoruz." '**Muhafazakâr aile**de yetiştim, mahalle baskısı**nı hissediyorum'** Kadın örgütleri, eşe karşı işlenen suçların hâlâ Türkiye'de "tabu" olduğu ve kadınların eşlerinden gelen cinsel saldırı ve şiddete karşı koymasının oldukça zor olduğu konusunda birleşiyor. Muhafazakâr bir ailede yetiştiğini ve üzerindeki mahalle baskısını devamlı olarak hissettiğini anlatan Tula için ise ikinci evliliğini de bitirmek zor olmuş. Tula, hele eşine karşı cinsel saldırı suçlamasında bulunmasının, özellikle kendi çevresinde hiç alışık olunmayan bir tavır olduğunu anlatıyor: "Benim ilk evliliğim sonlandıktan sonra bütün akrabalarım, 'Tamam sen burada suçsuzsun ama ikinci evlilik çok önemlidir, öyle biriyle evlenmelisin ki boşanmayasın, bundan da boşanırsan seni kusurlu görürüz' demişti. Bu da çok düşündürüyor tabii ve devamlı evliliği kurtarmaya çalışıyorsunuz.

"Bu cinsel saldırı olduğunda ve anneme söylediğimde, babam anneme 'Sakın böyle bir şeyden şikayetçi olmasın, bizi rezil etmesin' dedi. Ben tuvaletimi tutamıyorum, işimi yapamıyorum, bu adam hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam mı etsin?" "Eşim bu dava sürecinde babama, 'Ben nişanlıyken Merve'nin evine girdiğime göre, başkaları da girmiştir, bu fiili de başkaları yapmıştır' dedi. Her ne kadar iki üniversite bitirse de babam doğulu ve örf adetlerine bağlı bir adam. Babam son olayda kaçırıldığıma bir türlü inanmıyor ama bu davayı kazandığımda babamla aramdaki sorunlar da bitecek." https://twitter.com/kadindavalar/status/1090975555774754816 Türkiye'de eşe karşı işlenen suçlar 'şikayete bağlı' Tula, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarından hukuki destek almadan önce, darp davasından sonuç alınmasına rağmen eşe karşı cinsel saldırı davasında ilerleyemediğini anlatıyor. Kendisine atanan avukatın, işkence sonrasında tuvaletini tutamama durumuyla ilgili, "Bu zaten travestilerin hastalığı, bir şey olmaz" diyerek eşiyle uzlaşmasını tavsiye ettiğini söylüyor.

Türkiye'de eşe karşı işlenen cinsel saldırı suçları "şikayete bağlı" suçlar arasında sayılıyor. Avukat Ezgi Koç, bu bağlamda Tula'nın davasındaki kazanımların emsal olabileceğini ve eşine karşı şikayetçi olmaya korkan kadınlara yol gösterebileceğini söylüyor: "Aslında bu suç cinsel saldırı suçuyla bire bir aynı, 12 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Fakat yasa, 'Eş yapıyorsa şikayete bağlı bir suçtur' diyor. Fakat eşin yaptığı cinsel saldırı zaten kapalı kapılar arkasında, yatak odasında oluyor. Evin içinde başka tanık yok, delil yok. "Adam zorla bir ilişkiye girmek istediğinde ve kadın buna karşı çıktığında, çevre de kocanı tatmin edemiyorsun bakışıyla bakıyor. Yani o şiddet aslında cinselliğin parçası gibi görülüyor. Komple bir kültürü yıkıp baştan inşa etmemiz gerekiyor. Merve o yüzden 'Kol kırılır, yen içinde kalır' demiyor." Eşe karşı cinsel saldırıyı şikayete bağlı suçlar kapsamından çıkartmak için uğraşacaklarını söyleyen avukat, Tula davasında da olduğu gibi bu durumlarda eşlerin genelde tutuksuz yargılandığını söylüyor.

Bu durumun kadınlar için nasıl riskler taşıdığını Tula'nın yaşadıklarından örneklerle şöyle anlatıyor: "Merve'yle dava hakkında konuşmak için bir yerde buluştuğumuzda çok tedirgin. Etrafını kontrol ederek konuşuyor. Mahkemeden bir işe girerken kimlik bilgilerinin gizlenmesini istemiştik fakat dosyadaki bu talepler kabul edilmedi. Kadın işe gidemiyor çünkü işe gittiğinde çalışma adresi belli olacak." "Öte yandan işkenceden sonra dışkılama sisteminde refleksleri zayıfladığı için 50 dakika tuvalete gitmeden ders veremiyor ve mesleğini yerine getiremiyor. Karşı taraf bunun savunması olarak, 'Zaten başkalarıyla beraber oluyordu' diyince Merve de sürekli şikayetçi oluyor." "Bu süreçte eşi tarafından Merve'ye FETÖ'cü dendi, PKK'lı dendi. Bu hakaretlere karşı susmuyor ve devamlı savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Takipsizlikle sonuçlansa bile pes etmemeye çalışıyor, savcılıkta 20 tane şikayeti var." Tula, dava sürerken eşinin tutuklu yargılanmasını ve eşi tarafından hem cinsel hem fiziksel işkence gören tüm kadınların kendi mücadelesinden güç almasını istiyor: