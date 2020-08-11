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Merve Yeşiltaş cinayeti: Fatsa'da Soner Durgun, Yeşiltaş'ı yakarak öldürdü

11.08.2020 11:39 | Son Güncelleme

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 22 yaşındaki Soner Durgun, 31 yaşındaki Merve Yeşiltaş'ı benzin dökerek yaktı, kendisini de ateşe verdi. Ağır yaralanan Yeşiltaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, tedaviye alınan Durgun'un da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Merve Yeşiltaş cinayeti: Fatsa'da Soner Durgun, Yeşiltaş'ı yakarak öldürdü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 22 yaşındaki Soner Durgun, 31 yaşındaki Merve Yeşiltaş'ı benzin dökerek yaktı, kendisini de ateşe verdi.

Ağır yaralanan Yeşiltaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, tedaviye alınan Durgun'un da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre Soner Durgun ile Merve Yeşiltaş bir süredir birlikte yaşıyordu ve aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Durgun evde bulunan motorlu testereye ait benzini önce Yeşiltaş'ın üstüne, daha sonra kendi üstüne dökerek çakmakla ateşe verdi.

Üzerlerindeki kıyafetler ve bazı eşyaların yanması sonucu çıkan yangında Durgun ve Yeşiltaş yaralandı. Çevrede bulunanların yangın ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yeşiltaş ve Durgun'a ilk müdahale Fatsa Devlet Hastanesi'nde yapıldı. İki kişi de daha sonra Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Vücudunda 2'nci derece yanıklar olduğu tespit edilen Merve Yeşiltaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Durgun'un da durumunun kritik olduğu belirtildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cinayet sosyal medyada da tepki gördü ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması çağrıları yapıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, "İstanbul Sözleşmesi'nin her bir maddesi uygulansaydı Merve Yeşiltaş, Pınar Gültekin, Fatma Altınmakas ve daha binlerce kadın hayatta olabilirdi. Yasayı uygula, Merveler yaşasın" dedi.

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