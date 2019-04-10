HABER

Merve'nin sırasına karanfil bıraktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 13:12 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde babasının işlettiği restoranın bahçesinde oynadığı salıncağın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Merve Ela Yılmaz'ın (5) anaokulundaki sırasına karanfiller bırakıldı.

Merve'nin sırasına karanfil bıraktılar

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde babasının işlettiği restoranın bahçesinde oynadığı salıncağın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Merve Ela Yılmaz'ın (5) anaokulundaki sırasına karanfiller bırakıldı.
Obagöl mevkiindeki restoranın işletmecisi Eda ve Mehmet Yılmaz çiftinin kızı Merve Ela Yılmaz, dün akşam restoranın bahçesinde oynamaya başladı. Merve Ela Yılmaz'ın bahçede oynadığı salıncak henüz bilinmeyen nedenle üzerine devrildi. Durumu fark eden Mehmet Yılmaz sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahalenin ardından Merve Ela Yılmaz'ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yolda kalbi duran ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Merve Ela Yılmaz, yaşamını yitirdi. Hastane bahçesinde Merve Ela Yılmaz'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Merve'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Yalova'ya gönderildi. Cenaze, öğle namazının ardından toprağa verilecek. Diğer yandan Merve Ela Yılmaz'ın eğitim gördüğü Oba Hacı Kadiroğlu Anaokulu'ndaki sırası, arkadaşları tarafından karanfillerle süslendi.

FOTOĞRAFLI

Merve'nin sırasına karanfil bıraktılarMerve'nin sırasına karanfil bıraktılarMerve'nin sırasına karanfil bıraktılar

Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı
(Özel) "Bursa’nın fethi, Osmangazi ve Orhangazi Han’ı anma devlet töreni kapsamına alınsın"(Özel) "Bursa’nın fethi, Osmangazi ve Orhangazi Han’ı anma devlet töreni kapsamına alınsın"
Geri dönüşümde ‘Depozito’ dönemi dünyaya yayılıyorGeri dönüşümde ‘Depozito’ dönemi dünyaya yayılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mimar Sinan'ın eserleri doğduğu toprakların izlerini taşıyor

Mimar Sinan'ın sırrı topraklarından çıktı! Meğer...

DİSK'ten 1 Mayıs için flaş Taksim açıklaması

DİSK'ten 1 Mayıs için flaş Taksim açıklaması

Kadıköy'de inşaat işçisinin üzerine demir profil devrildi

Kadıköy'de inşaat işçisinin üzerine demir profil devrildi

Sokak ortasında 3 kişiyi öldürdü! Arnavutköy'de korkunç anlar

Sokak ortasında infaz! Korkunç

Tunceli'den kahreden haber! 1 asker şehit

Kahreden haber! 1 asker şehit

Bu manzara Alpler'den değil, Türkiye'den! Muhteşem kareler

Bu manzara Alpler'den değil, Türkiye'den! Muhteşem kareler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.