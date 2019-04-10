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Merve'nin sırasına karanfil bıraktılar (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:38 | Son Güncelleme

YALOVA'DA TOPRAĞA VERİLDİ Antalya'nın Alanya ilçesinde restoran bahçesinde oynadığı salıncağın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Merve Ela Yılmaz'ın (5) cenazesi Yalova'da toprağa verildi.  Merve Ele Yılmaz'ın cenazesi, Alanya'dan memleketleri Yalova’ya getirildi.

Merve'nin sırasına karanfil bıraktılar (2)

YALOVA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Antalya'nın Alanya ilçesinde restoran bahçesinde oynadığı salıncağın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Merve Ela Yılmaz'ın (5) cenazesi Yalova'da toprağa verildi.
Merve Ele Yılmaz'ın cenazesi, Alanya'dan memleketleri Yalova’ya getirildi. Küçük kız için Yalova Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, baba Mehmet Yılmaz taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merve Ela Yılmaz, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Merve’nin tabutunu omuzlayan baba Mehmet Yılmaz’ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Merve Ele Yılmaz, Yalova Paşakent Mezarlığı’na defnedildi.

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)

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Merve'nin sırasına karanfil bıraktılar (2)Merve'nin sırasına karanfil bıraktılar (2)Merve'nin sırasına karanfil bıraktılar (2)Merve'nin sırasına karanfil bıraktılar (2)

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