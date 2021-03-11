HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mervenur Polat cinayetinde kan donduran detay! Cesedini bu pencereden atmış

Mervenur Polat cinayetinde kan donduran detay! Cesedini bu pencereden atmış

11.03.2021 16:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mervenur Polat cinayetinde kan donduran detay! Cesedini bu pencereden atmış

Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranırken, bir binanın çatısında folyoyla sarılı cesedi bulunan Mervenur Polat'ı (20) iple boğarak öldüren Cüneyt Akyol’un, cinayetin ardından cesedi, 2'nci kat penceresinden, aşağıda bekleyen kurye arkadaşına attığı ortaya çıktı. Bir süre önce de dairede temizlik yapıldıktan sonra kapının zincirle bağlanıp, kilitlendiği belirtildi. Akyol'un komşusu, “Mervenur Polat'ı bir akşam Cüneyt ve arkadaşları ile eve girerken görmüştüm. Ondan sonra bir daha görmedim” dedi

Antalya'da, geçen yıl 19 Ekim günü arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik, fiziki takip ve dinleme sonucunda 7 Mart’ta Cüneyt Akyol polis tarafından gözaltına alındı. Akyol sorgusunda, Mervenur Polat’ın cesedinin yerini söyledi. Akyol’un yer göstermesiyle geçen pazar günü Muratpaşa ilçesinde kendi ailesinin oturduğu apartmanın çatı katında Mervenur Polat’ın cesedi bulundu. Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

0bfdc32e72fb376438716ab4870e459e

KARDEŞİ DÖVMELERİNDEN TESPİT ETTİ

Yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen Kenan Polat, cesedi kısmen çürüyen kız kardeşini parmağındaki kurdele ile kolunun iç kısmında adının yazılı olduğu, çürüme nedeniyle ‘Merve’si silinmiş sadece ‘Nur’u kalan dövmelerden teşhis etti.

40 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞ

Uyuşturucu madde kullandığı için 40 kiloya kadar düştüğü belirtilen Mervenur Polat'ın cesedinin büyük bölümünün çürüdüğü saptandı.

Polis olayla ilgili Cüneyt Akyol’un ardından F.T., İ.H.Ş., A.K., G.H. ve S.G. adlı şüphelileri de gözaltına aldı. Dün sabah saatlerinde de Z.U. adlı kadın da gözaltına alındı. Mervenur Polat'ın cenazesi işlemlerin ardından götürüldüğü Kayseri'de toprağa verildi.

b72b1e96dde6ee5e48dbdbef29d3e101

İPLE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda Cüneyt Akyol, Mervenur Polat’ı öldürdüğünü itiraf etti. Akyol, olay günü Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki bir evde birlikte uyuşturucu aldığı Mervenur Polat ile aralarında tartışma çıktığını söyledi. Cüneyt Akyol, tartışma sırasında eline geçirdiği iple genç kızı boğarak öldürdüğünü ifade etti.

CESEDİ KURYEYLE GÖNDERDİ

Olayın ardından Cüneyt Akyol'un, dışardan ceset olduğu anlaşılmayacak şekilde Mervenur Polat'ın cesedini folyoyla sardığı, koli bandıyla bağlayarak paket haline getirdikten sonra da motosikletli kurye olan S.G. adlı arkadaşını aradığı belirlendi. Kurye S.G.'nin ise Polat'ın cesedini, bacaklarının arasına alıp halı gibi taşıyarak Akyol’un ailesinin oturduğu apartmana getirdiği saptandı. Akyol’un burada cesedi alıp, çatı katına çıkardığı tespit edildi.

11

‘CİNAYETİ BEN İŞLEDİM’

Cüneyt Akyol ile diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında çelik yelek giydirildiği görüldü. Cüneyt Akyol savcılıktaki ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini, diğer arkadaşlarının olayla ilgisi olmadığını söyledi. Olay günü kız arkadaşının yanında G.H. adlı arkadaşını aradığını ifade eden Cüneyt Akyol, “G.H.’ye, Mervenur ile ilişkiye girmeyi teklif ettim. Mervenur Polat erkekliğimle ilgili ağır hakaretlerde bulunarak, ‘Sen erkek değil misin?’ deyince kendimden geçtim. Onu iple boğduktan sonra folyoya sardım. Ardından paket servis işi yapan arkadaşımı arayarak, babamın evine yıkanacak kirli kıyafetlerimi bırakmasını istedim. Arkadaşım, Mervenur’un cesedini alıp babamın evinin önüne bıraktı. Ben de folyoya sarılı cesedi omuzlayarak asansör dairesine götürdüm. Dairenin anahtarını da öncesinde babamdan almıştım. Cesedi oraya bıraktıktan sonra ayrıldım. Diğerlerinin bu cinayetle alakası yok. Cinayeti ben işledim" dedi.

5'İ TUTUKLANDI, 1'İ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Şüphelilerden Z.U. savcılıktan serbest kalırken, Cüneyt Akyol ile birlikte G.H., S.G., İ.H.Ş., F.T. ve A.K. tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Cüneyt Akyol ‘Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme’, 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından, Ferdi T., Gökhan H. ve İbrahim H.Ş. ‘Suç delillerini yok etme ve suçu gizleme’ suçundan, Aziz K. ise ‘Suç delillerini yok etme ve suçu gizleme’, ‘uyuşturucu madde sağlamak ve ticaretini yapmak’ suçundan tutuklandı. Olayda cesedi bilmeden taşıdığı iddiasıyla hakimliğe çıkarılan S.G., adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

CESEDİ İKİNCİ KATTAN ATMIŞ

Cinayete ilişkin soruşturmada, yeni bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Cüneyt Akyol'un, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 404 Sokak'ta bulunan Hafız Ahmet Bedesteni adlı iş hanının ikinci katında oturduğu ve burayı daire olarak kullandığı, cinayetin de bu evde işlendiği belirlendi. Olay günü Cüneyt Akyol'un, Mervenur Polat'ın cesedini folyoyla sardıktan sonra, aşağıda bekleyen kurye arkadaşı S.G.'ye dairesinin penceresinden attığı ortaya çıktı. Bir süre önce de dairede temizlik yapıldıktan sonra kapının zincirle bağlanıp, kilitlendiği belirtildi.

'MERVENUR'U EVE GİRERKEN GÖRDÜM'

İş hanında Cüneyt Akyol'un komşusu Kaan Asilzade, Mervenur Polat'ı eve girerken gördüğünü belirtti. Eve giren çıkan kişi sayısının belli olmadığını söyleyen Asilzade, "Mervenur'u bir akşam Cüneyt ve arkadaşları ile eve girerken görmüştüm. Ondan sonra bir daha görmedim. Oraya giren çıkan o kadar yoğundu ki bir şeylerin döndüğünden şüphelenmiştim. Birçok kez polisi arayıp, şikâyette bulundum. Korkumdan parmaklık yaptırdım. Sürekli kapım çalınıyordu. Zilimin kablosunu bile kestim. Bazı zamanlarda koridorlarda kendinden geçmiş halde yatanlara bile rast geliyordum. Haberlerde çıkınca şok oldum" diye konuştu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyorOnların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyor
Berkin Elvan, mezarı başında anıldıBerkin Elvan, mezarı başında anıldı
Nasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yoluNasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yolu
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı

Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Emekliye 355 TL zam!

Emekliye 355 TL zam!

Final iddiası vardı! Bomba konuklar

Final iddiası vardı! Bomba konuklar

Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'

Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'

97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde

97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

Berkin Elvan, ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı

Berkin Elvan, mezarı başında anıldı

Hafta sonu yasakları olan iller hangileri? 13-14 Mart cumartesi ve pazar hangi illerde yasak var?

Hafta sonu yasakları olan iller hangileri?

Bu Cumartesi ve Pazar hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte il il sokağa çıkma yasağı olan şehirler!

Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı olan iller!

Zonguldak'ta yakalanmıştı! Çinli gemi kaptanı cezayı duyunca bayıldı

Çinli gemi kaptanı cezayı duyunca bayıldı

Adliyede koronavirüs alarmı! Pozitif vakalar çıkınca filyasyon ekibi çağrıldı

Adliyede koronavirüs alarmı!

Müge Anlı'daki Abdurrahman Çığ olayı nedir? İkinci Palu ailesi vakası...

Müge Anlı'daki Abdurrahman Çığ olayı nedir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.