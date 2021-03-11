Mervenur Polat cinayetinde kan donduran detay! Cesedini bu pencereden atmış

Antalya'da, geçen yıl 19 Ekim günü arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik, fiziki takip ve dinleme sonucunda 7 Mart’ta Cüneyt Akyol polis tarafından gözaltına alındı. Akyol sorgusunda, Mervenur Polat’ın cesedinin yerini söyledi. Akyol’un yer göstermesiyle geçen pazar günü Muratpaşa ilçesinde kendi ailesinin oturduğu apartmanın çatı katında Mervenur Polat’ın cesedi bulundu. Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. KARDEŞİ DÖVMELERİNDEN TESPİT ETTİ Yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen Kenan Polat, cesedi kısmen çürüyen kız kardeşini parmağındaki kurdele ile kolunun iç kısmında adının yazılı olduğu, çürüme nedeniyle ‘Merve’si silinmiş sadece ‘Nur’u kalan dövmelerden teşhis etti. 40 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞ Uyuşturucu madde kullandığı için 40 kiloya kadar düştüğü belirtilen Mervenur Polat'ın cesedinin büyük bölümünün çürüdüğü saptandı. Polis olayla ilgili Cüneyt Akyol’un ardından F.T., İ.H.Ş., A.K., G.H. ve S.G. adlı şüphelileri de gözaltına aldı. Dün sabah saatlerinde de Z.U. adlı kadın da gözaltına alındı. Mervenur Polat'ın cenazesi işlemlerin ardından götürüldüğü Kayseri'de toprağa verildi.

İPLE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda Cüneyt Akyol, Mervenur Polat’ı öldürdüğünü itiraf etti. Akyol, olay günü Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki bir evde birlikte uyuşturucu aldığı Mervenur Polat ile aralarında tartışma çıktığını söyledi. Cüneyt Akyol, tartışma sırasında eline geçirdiği iple genç kızı boğarak öldürdüğünü ifade etti. CESEDİ KURYEYLE GÖNDERDİ Olayın ardından Cüneyt Akyol'un, dışardan ceset olduğu anlaşılmayacak şekilde Mervenur Polat'ın cesedini folyoyla sardığı, koli bandıyla bağlayarak paket haline getirdikten sonra da motosikletli kurye olan S.G. adlı arkadaşını aradığı belirlendi. Kurye S.G.'nin ise Polat'ın cesedini, bacaklarının arasına alıp halı gibi taşıyarak Akyol’un ailesinin oturduğu apartmana getirdiği saptandı. Akyol’un burada cesedi alıp, çatı katına çıkardığı tespit edildi. ‘CİNAYETİ BEN İŞLEDİM’ Cüneyt Akyol ile diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında çelik yelek giydirildiği görüldü. Cüneyt Akyol savcılıktaki ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini, diğer arkadaşlarının olayla ilgisi olmadığını söyledi. Olay günü kız arkadaşının yanında G.H. adlı arkadaşını aradığını ifade eden Cüneyt Akyol, “G.H.’ye, Mervenur ile ilişkiye girmeyi teklif ettim. Mervenur Polat erkekliğimle ilgili ağır hakaretlerde bulunarak, ‘Sen erkek değil misin?’ deyince kendimden geçtim. Onu iple boğduktan sonra folyoya sardım. Ardından paket servis işi yapan arkadaşımı arayarak, babamın evine yıkanacak kirli kıyafetlerimi bırakmasını istedim. Arkadaşım, Mervenur’un cesedini alıp babamın evinin önüne bıraktı. Ben de folyoya sarılı cesedi omuzlayarak asansör dairesine götürdüm. Dairenin anahtarını da öncesinde babamdan almıştım. Cesedi oraya bıraktıktan sonra ayrıldım. Diğerlerinin bu cinayetle alakası yok. Cinayeti ben işledim" dedi.