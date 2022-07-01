HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mervenur'u iple boğmuş cesedini folyoya sarmıştı! Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi

Mervenur'u iple boğmuş cesedini folyoya sarmıştı! Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi

01.07.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 2020 yılında 20 yaşındaki kayıp Mervenur'un cesedi bir binanın çatısında folyoya sarılı halde bulunmuş, genç kızın Cüneyt Akyol tarafından iple boğulduğu ortaya çıkmıştı. Mervenur'un çürüyen cesedi dövmesini tanıyan kardeşi tarafından teşhis edildi. Cüneyt Akyol’un da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu, 6 sanığın yargılanmasına devam edilirken acılı anne, ''En ağır cezayı almalarını istiyorum. Onlar yaşamasın içimizde, adalet istiyorum" dedi.

Mervenur'u iple boğmuş cesedini folyoya sarmıştı! Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi

Antalya'da 19 Ekim 2020'de arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek, evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat ile ilgili yürütülen soruşturmada takip ve dinleme sonucu polis, 7 Mart 2021'de Cüneyt Akyol'u gözaltına aldı. Akyol, sorgusunda Polat'ın cesedinin yerini söyledi. Akyol'un yer göstermesiyle Muratpaşa ilçesinde kendi ailesinin oturduğu apartmanın çatı katında Polat'ın folyoya sarılı cansız bedeni bulundu. Cüneyt Akyol ifadesinde "Mervenur'a 'Gökhan seninle ilişkiye girmek istiyor' dedim. Mervenur üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Ben de alt katta duran Gökhan'a 'Hadi gel, Merve, seni bekliyor' diye seslendim. Gökhan'dan cevap alamadım. Gökhan gitmişti. Gökhan gelmeyince Mervenur, beni aşağılamaya başladı. Bir anda kendimi kaybederek sepet ucuna bağlı çamaşır ipini Mervenur'un boynuna doladım ve üzerine basarak, boğarak öldürdüm. Sonra da Mervenur'un cesedini mutfak lavabosunun altına koydum. Ardından evde bulunan çarşaf, bezler, çuval, halı ve naylon streçle sardım" dedi.

Screenshot_6

KARDEŞİ, DÖVMESİNDEN TESPİT ETTİ

Mervenur Polat'ın çürüyen cesedini, erkek kardeşi parmağındaki kurdele ile kolunun iç kısmında adının yazılı olduğu, çürüme nedeniyle 'Merve'si silinmiş sadece 'Nur'u kalan' dövmeden teşhis etti. Polis olayla ilgili Ferdi T., Halil İbrahim Ş., Aziz Kaya, Gökhan Hamurcu, S.G. ve Z.U.'yu da gözaltına aldı. Cüneyt Akyol ile diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.U., savcılıkta serbest kalırken, Cüneyt Akyol ile Gökhan Hamurcu, S.G., Halil İbrahim Ş., Ferdi T. ve Aziz Kaya, tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

oldurulen-mervenurun-annesi-onlar-yasamasin-icimizde-adalet-istiyorum_4900_dhaphoto3

Cüneyt Akyol 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından Ferdi T., Gökhan Hamurcu ve Halil İbrahim Ş., 'suç delillerini yok etme ve suçu gizleme' suçundan Aziz Kaya ise 'suç delillerini yok etme ve suçu gizleme', 'uyuşturucu madde sağlamak ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklandı. Olayda cesedi bilmeden taşıdığı iddia edilen S.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Halil İbrahim Ş. ile Ferdi T. de daha sonra itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

6 şüpheli hakkında Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Cüneyt Akyol'un ‘Yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, sanığın 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Tutuklu yargılanan Gökhan Hamurcu ise geçen duruşmada tahliye edildi.

oldurulen-mervenurun-annesi-onlar-yasamasin-icimizde-adalet-istiyorum_4900_dhaphoto5

7'NCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Görülen 7'nci duruşmaya tutuklu sanıklar Cüneyt Akyol ve Aziz Kaya, kaldıkları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık S.G., şikayetçi yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

'BERAATLARINI İSTEDİLER'

Tutuksuz sanık S.G., beraatini talep etti. Aziz Kaya, suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Yalan söylüyorlar. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" dedi. Cüneyt Akyol ise "Vicdan azabı çekmekteyim. Son derece pişmanım. Ailesinden özür diliyorum" diye konuştu.

Acılı anne Güler Polat ise "En ağır cezayı almalarını istiyorum. Onlar yaşamasın içimizde, adalet istiyorum" ifadesini kullandı. Mahkeme başkanı dosyayı incelemeye aldıklarını belirterek, duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler şaşkına döndü! Metrobüs yerine bakın ne geldiGörenler şaşkına döndü! Metrobüs yerine bakın ne geldi
Ataşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştilerAtaşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler
Biden'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş açıklamaBiden'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş açıklama
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'ya tepki yağınca... "Birbirimize çok girdik ama..."

Acun Ilıcalı'ya tepki yağınca... "Birbirimize çok girdik ama..."

Asgari ücretle ilgili yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Temmuz'dan itibaren...

Asgari ücretle ilgili yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Temmuz'dan itibaren...

Ataşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler

Ataşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler

20 yaşındaki Buse selde hayatını kaybetti! Annesine son sözleri bu oldu

20 yaşındaki Buse selde hayatını kaybetti! Annesine son sözleri bu oldu

Kent doldu taştı! Buldukları yere yattılar

Kent doldu taştı! Buldukları yere yattılar

Kan donduran olay! Boğazından...

Kan donduran olay! Boğazından...

İlginizi Çekebilir

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babamlarımız aynı kişi olabilir”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babamlarımız aynı kişi olabilir”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.