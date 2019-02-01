HABER

Meryem Ana Çeşmesi taşınarak restore edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 10:19 | Son Güncelleme

17.

17. Yüzyıl’da yapılan ve halk arasında Meryem Ana Çeşmesi olarak bilinen Hacı Hasan Çeşmesi yeni yerine taşınarak restore edildi.
Adıyaman’ın Çimen köyü yolunda bulunan ve büyük kısmı toprağa gömülü olan Meryem Ana Çeşmesi taşındı. Adıyaman Müze Müdürlüğünün kontrolünde Adıyaman Belediyesi tarafından taşınan ve Hacı Abuzer Baba Türbesi ve Külliyesiyle bütünleştirilen çeşmenin kitabeleri de ekipler tarafından temizlendi. Daha önceki yerinde yol altında kalan, yıkılmak üzere olan ve toprağa gömülen çeşmenin taşları numaralandırılarak yaklaşık 200 metre mesafedeki Hacı Abuzer Baba Türbesi ve Külliyesinin yanına taşındı. Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Müdürlüğünden gelen ekipler çeşmenin üzerinde bulunan 2 kitabenin restorasyon ve konservasyon işlemini gerçekleştirdi.
Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan restorasyon ile ilgili olarak, “Halk arasında Meryem Ana Çeşmesi olarak bilinen Hacı Hasan Çeşmesi eski yerinden taşları sökülerek, yeni yerinde tekrar inşa edildi. Yeni yerinde ise kitabenin isli olmasından dolayı kitabede restorasyon ve konservasyon işlemi yapıldı. Bu restorasyon ve konservasyon işlemleri sonucunda ise kitabenin yazıtları ortaya çıkartıldı. Birinci kitabe inşaat kitabesi, ikinci kitabe ise onarım kitabesi olarak geçmektedir” açıklamasında bulundu.
Adıyaman Belediye Başkan Vekili Sait Kutlu ise Meryem Ana Çeşmesi’nin Adıyaman’da tescilli olan ve restorasyonu yapılan ilk çeşme olduğunu kaydetti. Kutlu, “Bu çeşme bulunduğumuz yerden biraz daha aşağıda yol zemininin altındaydı. Yüzde 90’lık kısmı toprağın altındaydı. Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan aldığımız izinle çeşmemizi Hacı Abuzer Baba Türbesi ve Külliyesinin yapımı ile birleştirerek biraz yukarıya taşıdık. Meryem Ana Çeşmesi, Adıyaman’ın birkaç tane tescilli tarihi eser niteliği taşıyan çeşmelerinden şuana kadar restorasyon işlemi yapılan tek çeşmedir. İnşallah Kültür Turizm Müdürlüğümüzle, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulumuzla iş birliği yaparak bundan sonraki süreçte yer altında kalmış, unutulmaya yüz tutmuş, tahrip olmak üzere olan tarihi eserlerimizi uygun koşullarda gün yüzüne çıkarmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Meryem Ana Çeşmesi taşınarak restore edildi

Meryem Ana Çeşmesi taşınarak restore edildi

Meryem Ana Çeşmesi taşınarak restore edildi

Meryem Ana Çeşmesi taşınarak restore edildi

Meryem Ana Çeşmesi taşınarak restore edildi

Meryem Ana Çeşmesi taşınarak restore edildi

Meryem Ana Çeşmesi taşınarak restore edildi

Meryem Ana Çeşmesi taşınarak restore edildi

Meryem Ana Çeşmesi taşınarak restore edildi

Meryem Ana Çeşmesi taşınarak restore edildi

Meryem Ana Çeşmesi taşınarak restore edildi

Meryem Ana Çeşmesi taşınarak restore edildi

Meryem Ana Çeşmesi taşınarak restore edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'2045'ten geldim' dedi, anlattıkları şoke etti

'2045'ten geldim' dedi, anlattıkları şoke etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD açıklaması: Türkiye alternatifsiz değildir

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir

Dehşetin böylesi! 18 yaşındaki kızını uyurken vurdu

Dehşetin böylesi! 18 yaşındaki kızını uyurken vurdu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kadıköy'de faciadan dönüldü

Kadıköy'de faciadan dönüldü

İstanbul merkezli 40 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 394 gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.