Meryem Ana Evi'nde ayin

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde, "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" dolayısıyla ayin düzenlendi.
Meryem Ana Evi'nde düzenlenen ayin öncesi İzmir Katolik Başpiskoposu Lorenzo Piretto, üzüm, incir ve ekmeği kutsadı. Kutsanmış üzüm, incir ve ekmeklerden almak isteyenler yoğunluk oluşturdu.
Düzenlenen ayini ise Fransa Lyon Katolik Kardinali Philippe Barbarin yönetti.
Burada, İncil'den bölümler okundu ve ilahiler söylendi.
Meryem Ana'yı anlatan Barbarin, "Tek kurtuluş kaynağı Allah'ın merhametidir. Bu merhameti derin bir şekilde dileyelim çünkü bugün dünyanın buna ihtiyacı vardır." diye konuştu.
Yerli ve yabancı çok sayıda Hristiyanın katıldığı ayini, Meryem Ana Evi'ne gelen ziyaretçiler de izledi.
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