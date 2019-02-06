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Meryem, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 18:33 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de, Meryem Baskındağlı (23), boşanmak üzere olduğu 1 yıllık eşi Cemil Baskındağlı (27) tarafından öldürüldükten sonra, cesedi ormanlık alana atıldı.

Meryem, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürüldü

Hatice Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BALIKESİR'de, Meryem Baskındağlı (23), boşanmak üzere olduğu 1 yıllık eşi Cemil Baskındağlı (27) tarafından öldürüldükten sonra, cesedi ormanlık alana atıldı. Gözaltına alınan Cemil Baskındağlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genç kadının cenazesi ise memleketi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde dün ormanlık alanda kadın cesedi bulundu. Jandarmanın yaptığı araştırmada, cesedin, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşarken, 1 yıl önce Cemil Baskındağlı ile evlenerek, Balıkesir'e yerleşen Meryem Baskındağlı'ya ait olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada, eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşamaya başlayınca boşanmak için dava açan Meryem Baskındağlı'nın, bir süre önce Mustafakemalpaşa'daki ailesinin yanına döndüğü, Cemil Baskındağlı'nın genç kadını eve dönmeye ikna ettiği öğrenildi.
Jandarma ekipleri bu bilgiler ışığında, şüpheli olarak Cemil Baskındağlı'yı gözaltına aldı. Şüpheli eşin ifadesinde, barışmak için ikna ettiği eşini Balıkesir'e götürdüğünü, daha sonra da öldürdüğünü itiraf ettiği ifade edildi. Balıkesir Adliyesi'ne sevk edilen Cemil Baskındağlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Meryem Baskındağlı'nın cenazesi ise bugün ikindi vakti, Mustafakemalpaşa ilçesinde Orta Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Lalaşahin Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Meryem, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürüldü

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