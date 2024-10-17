Meryem Çap'ı kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü: Cani koca duruşmada söz alıp 'adalet' istediğini belirtti...

Bayrampaşa'da 22 Ağustos 2023'te 15 yıldır evli olduğu 34 yaşındaki eşi Meryem Çap'ı tartışma sırasında evde bulundurduğu silahla 5 kez vurarak öldüren sanık Şeyhmus Çap'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Duruşma sırasında son kez söz verilen cani katil Şeyhmus Çap'ın söyledikleri şaşkına çevirdi.

'EŞİMLE SORUNLARIMI SÖYLEDİĞİMDE ANLAMADILAR'

Sanık Şeyhmus Çap savunmasında, "Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Olay için çok üzgünüm. Bu olayda bir kasıtla hareket etmedim. Müşteki anne ve babadan şikayetçiyim. Ben eşimle sorunlarımı söylediğimde beni anlamadılar" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Savcısı, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep ettiği duruşmada anne Nuray Aslan ise Şeyhmus Çap'ın en ağır ceza ile cezalandırılmasını isterken baba Ağcabal Aslan ise adalete güvendiğini söyledi. Müşteki avukatının iyi hal indirimi uygulanmadan üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını isterken Şeyhmus Çap'ın avukatı ise müvekkilinin haksız tahrik hükümleri uygulanarak tahliyesini talep etti.

SON SÖZÜ 'ADALET İSTİYORUM' OLDU...

Duruşmada son kez söz verilen Şeyhmus Çap ise “Katil olmadım, katil yapıldım. Adalet istiyorum" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Çap'ı, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu cezada taktiri indirim uygulamayan heyet, sanık hakkında 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır