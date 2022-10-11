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Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümünde anneden itiraf! 'Kızım çıplaktı Recep'in kollarındaydı'

11.10.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kızı Meryem Çiğdem Ünal'ın öldüğünü, diğer kızının da ortadan kaybolduğunu söyleyerek Müge Anlı'nın programına başvuran baba Doğukan Ünal, kızlarının başına gelenlerin araştırılmasını istemiş, olayın hedefindeki anne önce kızının scooterdan düşerek öldüğünü söylemişti. Ancak bugün yayınlanan programda anne kızının sevgilisi Recep tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Anne, ''Meryem ağlayarak geldi. 'Baba yapma' diyordu. Kızım çıplaktı. Suyun altına tuttu'' diyerek olay gününü anlattı

Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümünde anneden itiraf! 'Kızım çıplaktı Recep'in kollarındaydı'

Gaziantep'te meydana gelen olayda iki küçük kız kardeşten büyüğü Meryem Çiğdem Ünal'ın hayatını kaybettiğini küçük kızı Sare'nin ise ortadan kaybolduğunu iddia ederek Müge Anlı'ya başvuran baba Doğukan Ünal, kızlarının başına gelenlerin ortaya çıkmasını istedi. Gelen ihbarlar doğrultusunda gözler anneye çevrilmiş birçok kişi küçük kızın annesi Melisa tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.

''RECEP OTOPSİ RAPORUNDAN KORKUYORDU''

23 yaşındaki anne yayına bağlandığını küçük kızının scooterdan düşüp başını vurduğunu ve beyin kanaması nedeniyle öldüğünü söylemişti. Ancak bugün yayına bağlanan anne ciddi iddialar ortaya attı. Olay gününü anlatan anne, ''O gün Meryem uyuyordu ve ağlayarak yanıma geldi. Sevgilim Recep kızıma ağlama diyerek vuruyor, kızım 'baba yapma' diyerek ağlıyordu. Odaya girdiğimde kızım çıplaktı ve Recep'in kucağında bayılmıştı. Suyun altına tuttu. Kızımın ölümünden ben değil Recep sorumlu. Otopsi raporu ortaya çıkacak olmasından Recep korkuyordu. Recep beni çalıştırıyordu. Korkuyordum'' dedi.

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''NAMUSSUZLAR''

O sırada stüdyoda bulunan baba, çocuğun çıplak olduğunu duyunca öfkeden deliye döndü. 'Benim kızım neden çıplaktı. Namussuzlar' dedi.

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Müge Anlı da olay çerçevesinde ''Bu bebek öldürülmüş. Kaza ile, doğal yollarla ölmemiş. Ne istediniz bu çocuktan? Bu çocuğa bir anne sessiz kalamaz. Küçük kızını nasıl bir erkeğin kollarında çıplak görürsün? Nasıl tepki göstermezsin?'' diyerek tepki gösterdi.

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Öte yandan cinayeti yaptığı üzerinde durulan Recep A.'nın cinayet büro amirliği ekipleri tarafından arandığı dile getirildi.

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Müge Anlı
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