Meryem Çiğdem Ünal'ın sır ölümü Türkiye'nin gündemine oturdu! Otopsi raporu geldi, Melisa ve Recep'in mesajları ortaya çıktı

Gaziantep'te meydana gelen olayda iki küçük kız kardeşten büyüğü Meryem Çiğdem Ünal'ın hayatını kaybettiğini, küçük kızı Sare'nin ise ortadan kaybolduğunu iddia ederek Müge Anlı'ya başvuran baba Doğukan Ünal, kızlarının başına gelenlerin ortaya çıkmasını istemişti. Müge Anlı'da yaşanan yeni gelişmelere göre küçük kızın annesi Melisa'nın sevgilisi olan Recep'in tutuklandığı ifade edilirken Müge Anlı küçük kızın otopsi raporunu görünce çileden çıktı.

Meryem Çiğdem Ünal

"ŞU ANDA CEZAEVİNDE"

Meryem Çiğdem Ünal'ın sır ölümü Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Müge Anlı, küçük kızın ölümüyle ilgili bugünkü canlı yayında "Cinayet iftiraları havada uçuştu. Anne Melisa sevgilisi Recep'i, Recep de anneyi suçlamıştı. Sevgili Recep'in tutuklanması talep edilmişti. Çıkarıldığı mahkemece 'Nitelikli kasten öldürme' suçlaması ile tutuklandı. Şu anda Gaziantep'teki cezaevinde" dedi.

"SEN DE TUTUKLANACAKSIN"

Meryem'in acılı babası Doğukan, kızının annesi Melisa'ya seslenerek "Sen de tutuklanacaksın. Tutuklandığın gün ben rahat uyuyacağım. Meryem rahat uyuyacak. Benim kızım normal ölmedi. Adalet yerini bulacak" diye konuştu.

Kızın babası Doğukan

Meryem Çiğdem Ünal'ın otopsi raporunun ortaya çıktığını ifade eden Anlı, "Çok ayrıntılarına girmeyeceğim ama Adli Tıp Raporu ortaya çıktığında ben bir daha Recep'in gün yüzü görebileceğini düşünmüyorum. Benim inancım o yönde. Recep bize anlattığından da farklı şeyler anlatmış ifadelerinde. Anlattıkları onu kurtaramadı. Yolun sonu cezaevi." ifadelerini kullandı.

Kızın annesi Melisa

"SEN GÜN YÜZÜ GÖRME"

"Allah cezanızı versin diyorum. Bu çocuğun ölümüne sebep olan Recep, senin de Allah cezanı versin" diyen Anlı, "Çok diyecek şeyim var da diyemiyorum. Sen gün yüzü görme. Bu olay ders olsun geçen hafta da benzer bir hikayeyi duyduk. Hepimizin içi yanıyor. Annelerin ve babaların şapkalarını önüne koyup düşünmesi gerekiyor" dedi.

"KORKARAK YAŞAMAK ÖLMEKTEN BETER"

Anne Melisa ile sevgilisi Recep'in mesajlarından bahseden Anlı, "Mesajlarda Melisa'nın dediği gibi 'Otopsiden korkuyorum. Göz bebeğinden en son kimi gördüğü ortaya çıkarsa ben çıkacağım' diye yazmış. Recep şöyle bir mesaj da atmış Melisa'ya, 'Korkarak yaşamak ölmekten beter. Gerekirse Meryem'i taciz etti olayını da anlat' Recep Melisa'ya atıyor bu mesajı…" açıklamasını yaptı.

