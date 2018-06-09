MAGAZİN

Meryem en doğal haliyle

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.06.2018 16:08 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce Cannes Film Festivali'nde boy gösteren ve ünlü isimlerle birlikte çekilmiş selfielerini sosyal medya hesabından paylaşan Meryem Uzerli bu defa doğaya döndü.

Meryem en doğal haliyle

Türk seyircisinin ilk olarak Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tanıdığı ve sonrasında işleri istediği gibi gitmeyen Meryem Uzerli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla hayranlarını özel hayatına dahil ediyor.

Son zamanlarda yüzüne estetik operasyon yaptırdığı yönünde haberlerle karşımıza çıksa da Uzerli, hesabından paylaştığı son karelerle makyajlı ve ışıltılı görüntüsünün ötesinde bir çizgiyle takipçilerinin karşısına çıktı. Olabilecek en doğal haliyle çekilmiş kareleri takipçileriyle paylaşan Uzerli çok sayıda beğeni aldı.


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Cannes Film Festivali meryem uzerli

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