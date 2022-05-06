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Meryem'i kucağındaki bebeğiyle bıçaklamıştı! Nedeni kıskançlıkmış

06.05.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de dün gece saatlerinde kucağındaki bebekle bıçaklanan Meryem Çıtırkı'nın kıskançlık kurbanı olduğu ortaya çıktı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Ezo E.’nin, sevgilisi Süleyman Y.'yi Meryem'den kıskandığı için böyle bir şey yaptığı belirtilirken, Ezo E. her yerde aranıyor. Olay sırasında kanlar içinde kalan Çıtırkı'nın ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Meryem'i kucağındaki bebeğiyle bıçaklamıştı! Nedeni kıskançlıkmış

Olay, dün gece İzmir'in Bayraklı Çiçek Mahallesi 1611 Sokak’ta meydana geldi. Eşinden boşandığı öğrenilen Meryem Çıtırkı, 18 aylık bebeğini de yanına alarak, arkadaşı Süleyman Y.'nin evine gitti. İkilinin konuştuğu sırada, Süleyman Y.'nin sevgilisi olduğu öğrenilen Ezo E. eve geldi. Ezo E. ile Çıtırkı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ezo E., yanındaki bıçakla Meryem Çıtırkı'ya saldırdı.

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE BIÇAKLANDI, HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kucağındaki bebeğini korumaya da çalışan Çıtırkı, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çıtırkı'nın ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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KISKANÇLIK KRİZİ İDDİASI

Polis, olay sonrası kaçan şüpheli Ezo E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli Ezo E.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve poliste yaralama, uyuşturucu kullanmak ve tehdit gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirtildi. Polis Ezo E.'nin, sevgilisi Süleyman Y.'yi kıskandığı için Çıtırkı'yı yaraladığını belirledi.

(DHA)

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