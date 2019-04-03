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Meryem öğretmen köyüne muhtar oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 03.04.2019 14:32 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden 3 yıl önce mezun olduktan sonra atanamayan Meryem Önkür (25), köyüne muhtar oldu. 5 erkek rakibini geride bırakarak aldığı 210 oyla muhtarlığa seçilen Meryem Önkür, tebrik ziyaretlerini kabul ediyor. Misafirlerine ikramda bulunan Önkür, artık köyünün gelişmesi için çalışacağını söyledi.

Iğdır'ın Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe köyünde yaşayan Mubar- Mustafa Önkür çiftinin 9 çocuğundan en büyüğü olan Meryem Önkür, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Atanamadıktan sonra köyüne dönen Önkür, hayvancılık yapan ailesine yardımcı olmaya başladı.

Meryem öğretmen köyüne muhtar oldu

Bu sırada köyde yaşanan sorunları da gözleyen Meryem Önkür, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için köyünde muhtar olmaya karar verdi. Meryem Önkür, 200 hanesi 955 nüfusuyla Doğubayazıt'ın en büyük köyü olan Dalbahçe'de 5 erkek muhtar adayı rakibiyle mücadele etti.
31 Mart akşamı sona eren seçimler sonucu yapılan sayımda 210 seçmenin oyunu aldığı belirlenen Meryem Önkür, köyüne muhtar seçildi.
Artık köyünün gelişmesi için çalışacağını belirten Önkür, seçim öncesi verdiği sözleri bir bir yerine getireceğini belirterek, "Projelerimin tamamını hayata geçirip köyümde çok güzel işler başaracağım. Bu köye kadın eli değecek" dedi.

KÖYLÜLER TEBRİK ZİYARETİNDE

KÖYLÜLER TEBRİK ZİYARETİNDE
Köyüne muhtar olan öğretmen adayı Meryem Önkür, seçim sonrası tebrik ziyareti için gelenlerin akınına uğruyor. Misafirlere eliyle ikramlarda bulunan çiçeği burnunda muhtar, köylülerine yeni dönemde yapacağı işleri de anlatıyor.
Meryem Önkür'ün muhtar olmasına sevindiğini belirten Ramazan Karavuş, "Meryem muhtar oldu. Köyümüze kadın eli değecek son derece mutlu olduk" diye konuştu. (DHA)
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