Meryem Uzerli Cannes'da dikkat çekmek için elinden geleni yaptı!

Bir markanın konuğu olarak Cannes'a giden Meryem Uzerli'nin paylaşımları ses getirmeye devam ediyor.

Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali'nden paylaşımlarına devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak parlak gümüş renkli, terk parça, bol dekolteli kıyafeti ile çekilmiş fotoğraflarını Instagram'a yükledi. Meryem Uzerli'nin o fotoğrafları sosyal medyada oldukça beğeni aldı.