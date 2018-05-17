MAGAZİN

Meryem Uzerli Cannes'da dikkat çekmek için elinden geleni yaptı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2018 16:55 | Son Güncelleme

71’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali için Fransa’ya giden Meryem Uzerli, özel gösterimleri kaçırmıyor.

Bir markanın konuğu olarak Cannes'a giden Meryem Uzerli'nin paylaşımları ses getirmeye devam ediyor.

Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali'nden paylaşımlarına devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak parlak gümüş renkli, terk parça, bol dekolteli kıyafeti ile çekilmiş fotoğraflarını Instagram'a yükledi. Meryem Uzerli'nin o fotoğrafları sosyal medyada oldukça beğeni aldı.

Meryem Uzerli Cannes'da çok iddialı

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John Travolta’nın başrolde olduğu “Gotti”nin galasına giden Uzerli son olarak da Grammy ödüllü sanatçı Whitney Houston’ın hayatını konu alan belgeselin prömiyerine katıldı. Fotoğraflar: @meryemuzerlimeryem
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Derin göğüs ve bacak dekolteli bir elbise giyen oyuncu, kırmızı halıda ilgi odağı oldu. Fotoğraflar: @meryemuzerlimeryem
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Meryem Uzerli'nin Cannes günlüğü... Fotoğraflar: @meryemuzerlimeryem
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Fotoğraflar: @meryemuzerlimeryem
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Fotoğraflar: @meryemuzerlimeryem
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Fotoğraflar: @meryemuzerlimeryem
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Fotoğraflar: @meryemuzerlimeryem
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