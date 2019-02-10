Meryem Uzerli'den kafa karıştıran paylaşım! Aşka geldi

Berlin’de buluşan ikiliden Uzerli, daha sonra da Al Turki ile sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaşıp yeni bir aşk göndermesi yaptı.

Meryem Uzerli'den sarmaş dolaş fotoğraf

Uzun süredir kalbini aşka kapatan Meryem Uzerli, geçtiğimiz gün sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla kafa karıştırdı. Kızı Lara ile Almanya'da yaşayan güzel oyuncu, Uluslararası Berlin Film Festivali'ne katılan Hollywood'lu yapımcı Mohammed Al Turki ile buluştu.

32 yaşındaki Suudi Arabistan asıllı yapımcıyla baş başa yemek yiyen oyuncu, romantik anlarını da Instagram'da "Bu güzel ruhla vakit geçirmek" notuyla paylaşıp altına 'kalp' emojisi ekledi. Uzerli, dünyaca ünlü yapımcıyla 2016'da o dönem aşk yaşadığı Alp Özcan'la gittiği Monaco'da tanışmıştı. İkilinin bu kareleri ise "Yoksa arkadaşlık, aşka mı dönüştü?" dedirtti.

YENİ BİR AŞK MI? Berlin sokaklarında Mohammed Al Turki ile romantik anlar yaşayan güzel oyuncu, aşk sorularına ise sessiz kaldı. Uzerli'den istedikleri yanıtı alamayan sevenleri, oyuncuyla Al Turki'nin fotoğraflarını ise beğeni yağmuruna tuttu.

Aşk hayatında üst üste yaşadığı hüsran nedeniyle "Sanırım ben iyi adam seçemiyorum" diyerek kendini ti'ye alan oyuncunun hayranları "Umarız, bu kez istediğin gibi birini bulmuşsundur" yorumu yaptı.

BERLİN'DE LOVE STORY Berlin sokaklarında sarmaş dolaş gezinen ikili, yeni bir aşk hikayesini yazıyor gibiydi….

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