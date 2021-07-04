MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Meryem Uzerli'den muhteşem dönüş: Julia Roberts için yazılan filmde oynadı

Meryem Uzerli'den muhteşem dönüş: Julia Roberts için yazılan filmde oynadı

04.07.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alp Kamber'in yeni filmi Güzel Bir Rüya için ünlü oyuncu Meryem Uzerli kamera karşısına geçti. Film, aslında Julia Roberts düşünülerek yazılmıştı.

Meryem Uzerli'den muhteşem dönüş: Julia Roberts için yazılan filmde oynadı

Hollywood starı Julia Roberts için hazırlanan “Güzel Bir Rüya” filmi için Türk oyuncu seçildi. ABD’li yapım şirketinin teklifini kabul eden Meryem Uzerli, kamera karşısına geçti.

meryem uzerli

İkinci bebeğinin doğumu nedeniyle bir süre setlere ara veren Meryem Uzerli setlere muhteşem döndü.

meryem-uzerli-1

"American History X"in yapımcısı John Morissey'in de çok beğenip destek verdiği projenin anlattığı yol hikayesine Julia Roberts yerine, bir Türk yıldızın daha uygun olacağına karar verilince teklif Uzerli'ye gitti.

meryem-uzerli-yeniden-elidor-reklaminda-34734-15092015171946

Samsun Ladik'de yaşayan iki çocuğun aşık olduğu film yıldızı Meryem'i bulmak üzere evden kaçmasını anlatan yapım merak uyandırdı.

Meryem-Uzerli-1-1
Uzerli, John Morissey’in ortak yapımcı olduğu film, başta Sundance olmak üzere, dünyanın birçok seçkin film festivalinde ödül için yarışacak olan Güzel Bir Rüya filmi için kamera karşısına geçti.
meryem-uzerli-hayat

Yönetmenliğini Alp Kamber’in yaptığı film için en baştan itibaren dünyaca ünlü oyuncu Julia Roberts'ın yer alması düşünülürken, rol son bir değişiklikle Meryem Uzerli'ye gitti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erkan Petekkaya'nın oğlu kocaman oldu! Cano'ya beğeni yağdıErkan Petekkaya'nın oğlu kocaman oldu! Cano'ya beğeni yağdı
Polisler fark etti, 27 yaşındaki genç son anda kurtarıldıPolisler fark etti, 27 yaşındaki genç son anda kurtarıldı
Yarışmacının tepkisi geceye damga vurdu!Yarışmacının tepkisi geceye damga vurdu!
Anahtar Kelimeler:
Julia Roberts Meryem Uzerli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu: Hapse atmak istiyorlar beni

Kılıçdaroğlu: Hapse atmak istiyorlar beni

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi

Dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi

Bankacılığı bırakıp ölmez oltu yetiştirmeye başladı

Bankacılığı bırakıp ölmez oltu yetiştirmeye başladı

Burcu Esmersoy duştan paylaştı! Yorum yağdı

Burcu Esmersoy duştan paylaştı! Yorum yağdı

Düzce'de korkunç kaza: 6’sı çocuk 15 yaralı

Düzce'de korkunç kaza: 6’sı çocuk 15 yaralı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fahriye Evcen yıllar sonra ekranlara dönüyor! Yeni dizisi belli oldu

Fahriye Evcen yıllar sonra ekranlara dönüyor! Yeni dizisi belli oldu

Küvet başında iç çamaşırıyla poz verince olay oldu

Küvet başında iç çamaşırıyla poz verince olay oldu

Mısırlı eski sevgiliden imalı paylaşım

Mısırlı eski sevgiliden imalı paylaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.