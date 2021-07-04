Meryem Uzerli'den muhteşem dönüş: Julia Roberts için yazılan filmde oynadı

Hollywood starı Julia Roberts için hazırlanan “Güzel Bir Rüya” filmi için Türk oyuncu seçildi. ABD’li yapım şirketinin teklifini kabul eden Meryem Uzerli, kamera karşısına geçti.

İkinci bebeğinin doğumu nedeniyle bir süre setlere ara veren Meryem Uzerli setlere muhteşem döndü.

"American History X"in yapımcısı John Morissey'in de çok beğenip destek verdiği projenin anlattığı yol hikayesine Julia Roberts yerine, bir Türk yıldızın daha uygun olacağına karar verilince teklif Uzerli'ye gitti.

Samsun Ladik'de yaşayan iki çocuğun aşık olduğu film yıldızı Meryem'i bulmak üzere evden kaçmasını anlatan yapım merak uyandırdı.



Uzerli, John Morissey’in ortak yapımcı olduğu film, başta Sundance olmak üzere, dünyanın birçok seçkin film festivalinde ödül için yarışacak olan Güzel Bir Rüya filmi için kamera karşısına geçti.



Yönetmenliğini Alp Kamber’in yaptığı film için en baştan itibaren dünyaca ünlü oyuncu Julia Roberts'ın yer alması düşünülürken, rol son bir değişiklikle Meryem Uzerli'ye gitti.

