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Meryem Uzerli'den nostaljik paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 09:18 | Son Güncelleme

Oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

Muhteşem Yüzyıl dizindeki Hürrem Sultan karakteriyle ünlenen daha sonra tükenmişlik sendromu sebebiyle kariyerinde bir daha eski başarısını yakalayamayan oyuncu Meryem Uzerli, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

“ÇARPIK DİŞLER”

Meryem Uzerli’nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.

meryemuzerli-instagram
Ünlü oyuncunun 9 yaşında Almanya’da çekilmiş fotoğrafı takipçilerinin büyük ilgisini çekti. Uzerli’nin “çarpık dişler” notunu düştüğü paylaşıma kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni geldi.


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