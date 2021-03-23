Meryem Uzerli'den nostaljik paylaşım! 'Küçük ben'

37 yaşındaki oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına adeta zamanda yolculuk yaptırdı. Yıllar önce çekilen fotoğrafını yayınlayan Uzerli, gönderisine, "Küçük ben" notunu düştü. Ünlü oyuncunun utangaç bakışlarıyla verdiği poz, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Ünlülerin çocukluk halleri

Asena Keskinci

Çağla Şimşek

Çağla Şimşek

Gonca Vuslateri

Hadise

Gülşah Alkoçlar

İrem Sak Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini toplayan İrem Sak karantina günlerinde sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Sak son olarak çocukluk fotoğrafını paylaşarak hayranlarının dikkatini çekti.

Berna Laçin

Taner Ölmez Mucize Doktor dizisiyle izlenme rekorları kıran başarılı oyuncu Taner Ölmez.

Erol Evgin Yıllar öncesine ait bu fotoğrafta müzik dünyasının usta isimlerinden biri var!

Erol Evgin, ilkokul fotoğrafını "Moda İlkokulu... Bu fotoğrafta beni bulabildiniz mi?" notuyla Instagram'da paylaştı.

Magazin dünyasının ünlüleri de bir zamanlar öğrenciydi. Bakalım ünlü isimleri yıllar öncesinde kalan o halleriyle tanıyabilecek misiniz?

Şarkıları ile müzik dünyasını sallayan ünlü isim ilkokul fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı ve 'Beni bulabildiniz mi?' diye sordu...

Fotoğrafın sahibi Bağdat şarkısı ile fırtınalar estiren Ayla Çelik!

Ünlü modacı Cemil İpekçi nostalji yaptı. Okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan İpekçi, altına şunları yazdı;

Şişli Koleji Lise 1… Yanımdaki o zamanki en samimi arkadaşım Yavuz… Önümüzde oturan küçük hanımlarda okulun güzelleri. Onların isimlerini unuttum. Kim bilir bu fotoğraftaki herkes nerelerde. Çoğunun torunu bile vardır. O günleri hala unutamıyorum

Hele 2 kız kardeş hocamız vardı, biri tarih diğeri coğrafya hocası güzellikleri hala gözümün önünden gitmez. Deliydik ama ne kadar saf deliymişiz meğer. Fotoğrafı görüp hatırlayanlar olur da yazarsa çok sevinirim. Güzel geçmiş günlere selam olsun.

Ünlü oyuncu Cem Davran sosyal medya hesabından ilkokul günlerine ait bir fotoğrafını paylaştı.

Davran, fotoğrafın altına "Arayın bulun kendinizi. 23 Nisan Taksim 1971' mesajını yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa ilgi büyük oldu.

Takipçileri ünlü oyuncuya 'Aradan 47 yıl geçmiş ama siz hiç değişmemişsiniz. ' yorumunu yaptı.

Ünlü sonucu ilkokul yıllarına ait fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Onu tanıyabildiniz mi?

Fotoğraf Jess Molho'ya ait. Molho, yıllar önce çekilen bu fotoğrafı altına "Altta soldan ikinci çocuk" notunu düştü...

Yapımcı, sunucu ve medya patronu Acun Ilıcalı’nın, ilkokul diploma notu ve fotoğrafı ortaya çıktı. 5 yaşında Edirne’de ilkokula başlayan Ilıcalı’nın ilkokulu pekiyi ile bitirdiği kayıtlarda yer alıyor.

29 Mayıs 1969 yılında Edirne’de doğan ünlü isim Ilıcalı, ilköğrenimini 01 Haziran 1979 yılında İstiklal İlköğretim Okulunda tamamladı. İlkokulunu pekiyi ile bitiren Ilıcalı’nın okul numarasının 107 olduğu öğrenildi.Ünlü ismin kayıtlarda iki isminin olduğu da ortaya çıktı. Ilıcalı'nın ismi kayıtlarda Ali Acun olarak yer alıyor.Ilıcalı’nın yıllar önce okuduğu ilkokula maddi destekte de bulunduğu biliniyor. (İHA)

Şimdilerde ekranların aranılan oyuncularından olan bu kız çocuğunu tanıyabildiniz mi?

Mavi önlüğü ile objektife poz veren kişi Begüm Kütük'ün ta kendisi. Begüm Kütük, fotoğrafını instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve altına "1988 falan olmalı... Acar Begüm" notunu düştü.

Ünlü türkücü Alişan ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. O zamanlar da şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirten ünlü türkücü fotoğrafın altına, 'Sene 1982... 6 yaşındayım ve okuma bayramı etkinlikleri... Ve ben o yaşta mikrofon önümde türkü söylüyorum. Hangi türküyü söylüyorum acaba? ' mesajını yazdı.

32 yıl önce çekilen Çıplak Vatandaş filmindeki Fenrbahçe maçı sahnesinde omuzlarda yer alan çocuk oyuncu, Alişan çıktı Şarkıcı Alişan, Instagram'ın hikaye kısmından 'Çıplak Vatandaş' filminde çocuk oyunculuk yaptığı sahneyi paylaştı. 1985 yılında çekilen ve başrolünde usta oyuncu Şener Şen'in rol aldığı Çıplak Vatandaş filminde yer alan çocuk oyuncunun Alişan olması herkesi şaşırttı.

Ünlü şarkıcı Çelik lise yıllarına ait fotoğraf "Pendik Lisesi 6 Fen B... Lisedeki kız arkadaşım da bu fotoğrafta... Nadide, Tülay, Murat Özen, Firdevs, Azimet, Tansel, Müjdat, Gökçen" notuyla paylaştı. AF ÇIKMASAYDI... Çelik, lise günlerini böyle anlatmıştı: Liseyi Pendik Lisesi'nde ama biraz zor tamamladım. Lise son sınıfta on üç ders ile bütünlemeye girdim, on birini verdim, ikisi kaldı, çok şikâyet ettiğimiz hükümetlerin çıkardığı af olmasaydı, şu an halim nasıl olurdu Allah bilir?

Okul formasıyla objektife poz veren bu kızı tanıyabildiniz mi?

O kız oyuncu Beste Kökdemir'den başkası değil! Kökdemir, yıllar öncesine ait fotoğrafını "Ozaman biraz gülelim... Orta 2'deyim. Saçlarımı kendim kesmiştim. Bence hiç fena değil!" notu ile Instagram'da paylaştı... Güzel oyuncunun fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.

Ünlü şarkıcı Nilüfer, ortaokul yıllarından fotoğrafını " İtalyan Kız Ortaokulu hazırlık sınıfı. Bulun bakalım ben neredeyim? Valla bravo hemen herkes buldu ne güzel teşekkür ederim." notuyla paylaştı. Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yağdı. Fotoğraflar: Instagram

Fotoğrafa Nilüfer'in takipçilerinden, "Hep o masum bakışlar... Hiç değişmemişsiniz ki..." gibi yorumlar geldi.

Oyuncu Zeynep Çamcı okul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Çamcı, 1994-1995 öğretim yılana ait fotoğrafının altına 'Pastel Çocukluk 90'lar' Okula geç kalmıştım sanırım... Saçlarımı örememişim, taramadan arkadan tutturup çekmişlerdi, hayal kuruyorum birde herhâlde gözüm dalmış uzaklara; pozculuktan uzak, pastel boyama paspartunun aşırı moda olduğu pastel günler' mesajını yazdı.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa ' Bakışların hiç değişmemiş' yorumları yapıldı.

Ünlü televizyoncu Zuhal Topal, sosyal medya hesabından ilkokul günlerine ait bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına " Bilin bakalım bu kim..1984, yaş sekiz " yazan Topal'ın bu paylaşımına yorum yağdı.

Özge Özpirinçi ilkokul yıllarına ait fotoğrafı Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu fotoğrafın altına şu notu düştü: "İlkokul 1'in ilk günü! Akademik hayata karşı tavrım o günden itibaren çok netti! Stresten yanağımda çıkan ucuğun izi durur hala! Hey gidi günler... Saçlarımı o kadar kısa kestirmişler ki (kesin bitlenmişimdir) ilkokul formamı almaya gittiğimde satış elemanı hanımefendi babama ve bana bakıp erkek üniformalarına yönlendirmişti bizi. Çok üzülmüştüm ama şimdi gülüyorum tabi. Anlatacak hikayelerden biri işte..."

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli okul yıllarında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp, takipçilerine " Beni tanıyabildiniz mi" diye sordu... Bakalım siz ünlü oyuncuyu bu fotoğrafta hemen bulabilecek misiniz?

Meryem Uzerli 12 Ağustos 1983 yılında Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya geldi. Dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Uzerli'nin babası Türk annesi ise Alman'dır. İlerleyen yaşlarında ailesinin yanından ayılıp Hamburg'a yerleşen Uzerli,ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı.

Son günlerde aşk hayatı ile gündemi meşgul eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.

Cem Yılmaz fotoğrafın altına '1980' notunu düştü...

Başarılı oyuncusu Elçin Sangu yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafıyla herkesi şaşırttı.

Güzel oyuncu ilkokul yıllarında çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaştı...

İşte sevilen oyuncunun paylaştığı o fotoğraf...

Öğretmeninin yanındaki bu küçük kızı tanıdınız mı.

O küçük kız Beren Saat.

Peki ya bu siyah önlüklü ünlü kim.

Pelin Batu

O zamandan beri hep koşuyor.

Süreyya Ayhan

Bu ünlüyü gözlerinden tanımış olmalısınız.

Şevval Sam

Bir zamanlar o da önlüklüydü.

Mahsun Kırmızıgül

Önlüğün içine kazak da giymiş.

Yılmaz Erdoğan

Büyüdü ve ünlü bir dansçı oldu.

Asena

Ya bu çocuk kim...

Kenan İmirzalıoğlu.

Çağatay Ulusoy lise formasıyla.

Ulusoy'un güncel görüntüsü.

Demet Akalın lisedeyken.

O şimdi ünlü bir şarkıcı.

Peki bu ünlü kim.

Funda Arar

Serdar Ortaç lise yıllarındayken.