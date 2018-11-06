Meryem Uzerli'den sıfır makyajlı paylaşım! Takipçileri tanıyamadı!

Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaşım yapan Meryem Üzerli, sıfır makyajıyla takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Bazı takipçileri Meryem Uzerli'yi tanıyamadı.

Uzerli'nin paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, "Ya makyaj gerçekten dolandırıcılık sayılmalı." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Her halinizle güzelsiniz maşallah." yorumunu yaptı.

Instagram hesabından bikinili paylaşımını paylaşan ünlü oyuncu Meryem Uzerli adeta takipçilerini mest etmişti. Meryem Uzerli yeşil bikinisiyle takipçilerinden tam not almıştı.



