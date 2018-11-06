MAGAZİN

Meryem Uzerli'den sıfır makyajlı paylaşım! Takipçileri tanıyamadı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.11.2018 22:06 | Son Güncelleme

Ekranlardan bir süredir uzak kalan güzel oyuncu Meryem Uzerli, tatil için gittiği Maldivler'den paylaştığı video ile takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı.

Meryem Uzerli'den sıfır makyajlı paylaşım! Takipçileri tanıyamadı!

Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaşım yapan Meryem Üzerli, sıfır makyajıyla takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Bazı takipçileri Meryem Uzerli'yi tanıyamadı.

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Uzerli'nin paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, "Ya makyaj gerçekten dolandırıcılık sayılmalı." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Her halinizle güzelsiniz maşallah." yorumunu yaptı.

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Instagram hesabından bikinili paylaşımını paylaşan ünlü oyuncu Meryem Uzerli adeta takipçilerini mest etmişti. Meryem Uzerli yeşil bikinisiyle takipçilerinden tam not almıştı.
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