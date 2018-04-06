Meryem Uzerli estetik mi yaptırdı?

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin, markanın tanıtım toplantısında yüzündeki değişiklik dikkat çekiciydi. 2011’de ‘Muhteşem Yüzyıl’da oynadığı zamanki hali ile arasında dağlar kadar fark vardı.
Meryem Uzerli'nin değişimi herkesi şaşırttı
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Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda fazla kilolarından kurtulduktan sonra deforme olan bazı yerlerine estetik yaptırdığı iddia edilmişti.
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Yaşanan bu olay sonrası Meryem Uzerli, bir Türk mücevher markasının 1 milyon TL karşılığı reklam yüzü oldu.
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Markanın basın toplantısında kameraların karşısına geçen Meryem Uzerli’nin yeni görüntüsü hakkında çıkan bu iddiaları doğrular cinsten.
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Meryem Uzerli, 1 milyon TL karşılığında bir Türk mücevher markasının yüzü oldu.
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