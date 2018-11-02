Meryem Uzerli Maldivler'den bikilini pozlarını paylaştı!

Ekranlardan bir süredir uzak kalan Meryem Uzerli sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü tatil merkezi Maldivler'de güneşin ve tadını çıkaran Meryem Uzerli, bikiniyle objektiflerin karşısına geçti. Uzerli poz verdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Instagram hesabından bikinili paylaşımını paylaşan ünlü oyuncu Meryem Uzerli Meryem Uzerli yeşil bikinisiyle takipçilerinden tam not aldı. Uzerli'nin bir takipçisi paylaşıma, "Meryem hanım sizi ekranlarda görmek istiyoruz artık." yorumunu yaptı.





