Meryem Uzerli Netflix dizisi Dark'a çok yakın

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Suzi karakterine hayat veren Meryem Uzerli, dünyaya açılıyor

Geçen hafta Netflix’te yayınlanan Alman dizisi Dark için audition (deneme çekimi) verdiği ortaya çıktı.



Videosu, projenin yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese tarafından beğenilen oyuncu, anlaşma sağlanırsa önümüzdeki günlerde dizinin 3. sezonu için kamera karşısına geçecek.

Şu sıralar Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Uzerli’nin heyecanını ilk olarak ailesiyle paylaştı.

Üçüncü sezon çekimlerine devam eden yapım, bir çocuğun kaybolmasını konu ediyor. Projenin başrollerinde Louis Hofmann, Oliver Masucci ve Jördis Triebel yer alıyor.

Yapıma dahil olabileceği için festival davetlerini kabul etmeyen oyuncu, 20 Ekim’de Kovan filmi sebebiyle İstanbul’a gelecek.

Uzerli son olarak 76. Venedik Film Festivali ve Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen Emmy Ödülleri törenine katıldı.





