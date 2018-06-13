MAGAZİN

Meryem Uzerli şimdi de selülitleriyle gündem oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2018 14:59 | Son Güncelleme

Instagram'ı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Meryem Uzerli'nin yüklediği son fotoğrafta selülitli bacakları dikkat çekti.

Meryem Uzerli şimdi de selülitleriyle gündem oldu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Meryem Uzerli son 2 yılda göz altı, şakak ve dudaklarına dolgu yaptırdı. Ancak Uzerli'nin yeni görüntüsü beğenilmedi, büyük eleştiri topladı.

En doğal haliyle Meryem Uzerli! Son olarak ünlü bir yönetmenden de ''Çok yazık, yüzünü düzelt'' uyarısı alan oyuncu yanlışından dönmek için harekete geçti.

Yüz ve dudaklarındaki dolguları eritmeye karar verdi. Bunun için önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip doktoruyla buluşacak, doğal haline dönecek. 34 yaşındaki Meryem Uzerli, Instagram'a kızı Lara ile birlikte bir fotoğrafını yükledi.

Fotoğrafta Uzerli'nin selülitleri göze çarptı.

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