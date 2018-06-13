Meryem Uzerli şimdi de selülitleriyle gündem oldu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Meryem Uzerli son 2 yılda göz altı, şakak ve dudaklarına dolgu yaptırdı. Ancak Uzerli'nin yeni görüntüsü beğenilmedi, büyük eleştiri topladı.

En doğal haliyle Meryem Uzerli! Son olarak ünlü bir yönetmenden de ''Çok yazık, yüzünü düzelt'' uyarısı alan oyuncu yanlışından dönmek için harekete geçti.

Yüz ve dudaklarındaki dolguları eritmeye karar verdi. Bunun için önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip doktoruyla buluşacak, doğal haline dönecek. 34 yaşındaki Meryem Uzerli, Instagram'a kızı Lara ile birlikte bir fotoğrafını yükledi.

Fotoğrafta Uzerli'nin selülitleri göze çarptı.



