HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Meryem Yılmaz 16 yerinden bıçaklanıp vahşice öldürülmüştü! 'Beni bırak seninle evlenmem'

Meryem Yılmaz 16 yerinden bıçaklanıp vahşice öldürülmüştü! 'Beni bırak seninle evlenmem'

17.05.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta 2021 yılında park içerisinde yürüyen Meryem Yılmaz, Erdal Dönmez tarafından 16 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Davada tanıklar dinlenirken anlatılanlar kan dondurdu. Yılmaz'ın kardeşi Onur Yılmaz, "Odanın dışında ikisinin bağırıp çağırdıklarını duydum. Erdal'ın 'Sen benim olmazsan seni öldürürüm' dediğini duydum. Meryem de 'Beni bırak seninle evlenmem' diyordu" dedi. Tanık Ferhat Atmaca da, ''parkta kadının 'yeter, yardım edin' dediğini duydum'' dedi.

Meryem Yılmaz 16 yerinden bıçaklanıp vahşice öldürülmüştü! 'Beni bırak seninle evlenmem'

İstanbul Esenyurt'ta parkta 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan Erdal Dönmez'in davasında tanıklar dinlendi. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına tutuklu sanık Erdal Dönmez SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada Meryem Yılmaz'ın ailesi ve avukatlar katıldı.

"DEFALARCA BIÇAKLADI"

Tanık olarak dinlenen Ferhat Atmaca, "Sanık ve maktuleyi tanımam. Kadir Topbaş Parkı'nda gezerken bir kadın ve erkeğin tartıştığını gördüm. Tartışırken ne konuştuklarını duymadım. O aşamada karşılıklı bağırarak konuşuyorlardı. Kadının 'yeter yeter' dediğini sonrasında da 'Yardım edin, imdat' dediğini duyunca geri döndüğümde sanığın elindeki bıçakla kadına vurduğunu gördüm. Yanlarına doğru yönelince elinde bıçak olan adam olay yerinden kaçtı. Ben bulunduğum yerden sanığın yanına gidene kadar maktuleyi defalarca bıçakladı. Kadının yanına gittiğimizde konuşamaz haldeydi" dedi.

Screenshot_8

'BENİ BIRAK SENİNLE EVLENMEM'

Maktul Meryem Yılmaz'ın kardeşi Onur Yılmaz, "Sanığın, Meryem'e telefon hediye ettiğini ve para havale ettiğini bilmiyorum. Ben Erdal'ı olay günü eve gelmesiyle tanıdım. Maktule ile aynı evde yaşarız. Sanık ev kapısını zorladı. Açmayınca tekme attı. Kapı kırılmasın diye ablam kapıyı açınca sanık içeri girdi. Meryem bana odaya geç sana zarar verir demişti. Benim geçtiğim odanın kapısını Erdal kilitledi. Odanın dışında ikisinin bağırıp çağırdıklarını duydum. Erdal'ın 'Sen benim olmazsan seni öldürürüm' dediğini duydum. Meryem de beni bırak seninle evlenmem diyordu. Ablam benim olduğum odanın kilidini açıkça yanlarına çıktım. Erdal evden gidiyordu. Erdal'ın belini tuttuğunu gördüm. Belinde ne vardı görmedim. Önce Erdal evden çıktı daha sonra ablam markete gitmek için evden çıktı. Ablam Meryem evden çıktıktan sonra öldürüldüğü haberi geldi" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erdal Dönmez'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Screenshot_9

İzmirli solistin sır ölümü! Bu halde bulundu... Erkek arkadaştan itiraf: Uyuşturucu hap kullandıkİzmirli solistin sır ölümü! Bu halde bulundu... Erkek arkadaştan itiraf: Uyuşturucu hap kullandık

Duruşma sonrasında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına açıklama yapan Nilda Baltalı, "Meryem sanıktan şikayetçi olmuş, korkmuş ve engellemiştir. Ailesine zarar vermesin diye 'Beni rahat bırak' demiştir. Fakat bütün bunlar yetmemiştir. Maalesef Türkiye'de kadın cinayetlerinde tasarlama unsuru değerlendirilmiyor. Sanıkların burada haksız tahrik üzerine gittiğini görüyoruz. Sanık cinayeti işledikten sonra gündüz vakti Esenyurt'ta insanların gözü önünde kaçıyor. Otogara gidip kendine Gaziantep bileti alıyor. Ailesinin de haberi var onların yanına gidiyor. Bu sırada yakalanıyor. Bir kadını öldürdükten sonra sanki hiç bir şey olmamış gibi otogara gidip bilet alabiliyorsunuz. Sonuna kadar bu davayı takip ediyoruz. Bu olayın tasarlanarak işlendiğini ispat edeceğiz" dedi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Erdal Dönmez'in maktulü 16 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü anlatıldı. Sanık Erdal Dönmez hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
17 yaşında hamileydi! Katile, ağırlaştırılmış müebbet talebi17 yaşında hamileydi! Katile, ağırlaştırılmış müebbet talebi
Beşiktaş'ta 'gizemli tünel' iddiasına açıklamaBeşiktaş'ta 'gizemli tünel' iddiasına açıklama
Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zam haberi sonrası reyonu boşalttılar! Zincir markete ceza!

Zam haberi sonrası reyonu boşalttılar! Zincir markete ceza!

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı?

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı?

Kış geri geliyor! Yoğun kar yağışı uyarısı

Kış geri geliyor! Yoğun kar yağışı uyarısı

Çok konuşulacak seçim anketi! Kılıçdaroğlu'nu geçtiler

Çok konuşulacak seçim anketi! Kılıçdaroğlu'nu geçtiler

Finlandiya savaşın gölgesini hissetti! Putin emri verdi, 'nükleer' hazırlık başladı

Finlandiya savaşın gölgesini hissetti! Putin emri verdi, 'nükleer' hazırlık başladı

İlginizi Çekebilir

Seks işçisi ama seks yapmaması için ona binlerce dolar ödeniyor!

Seks işçisi ama seks yapmaması için ona binlerce dolar ödeniyor!

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Şeytanın aklına gelmez! İçinde ne var?

Şeytanın aklına gelmez! İçinde ne var?

Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Görenler şaştı kaldı

Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Görenler şaştı kaldı

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.