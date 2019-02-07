HABER

Meryem'i, otomobilde 3 yerinden bıçaklayarak öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 17:07 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu 1 yıllık eşi Meryem Bal'ı (29) bıçaklayarak öldüren Cemil Bal (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Meryem'i, otomobilde 3 yerinden bıçaklayarak öldürmüş

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu 1 yıllık eşi Meryem Bal'ı (29) bıçaklayarak öldüren Cemil Bal (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cemil Bal'ın, eşini barışmaya ikna edemeyince otomobilde 3 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü, daha sonra da cesedini ormanlık alana attığı ortaya çıktı.
Olay, Balıkesir'in Savaştepe ilçesinin Yazıören Mahallesi’nde 5 Şubat günü akşam saatlerinde meydana geldi. 1 yıl önce evlenen ve boşanma aşamasında olan Cemil Bal ile eşi Meryem Bal, 16 EH 850 plakalı otomobilde konuşurken, tartışmaya başladı. Cemil Bal, Meryem Bal’ı çıkan tartışmada 3 yerinden bıçakladı. Genç kadın otomobil içerisinde yaşamını yitirirken, Cemil Bal, cesedi ormanlık alana attıktan sonra jandarmayı arayıp, suçunu itiraf etti. Zanlı olay yerine gelen ekipler tarafından suç aleti bıçak ile birlikte gözaltına alındı.
Savaştepe Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Cemil Bal’ın, olay günü barışmak için Bursa’ya giderek, ailesinin yanında bulunan eşi Meryem Bal'ı alıp Balıkesir’e getirdiği, otomobilin içinde, bebeğini kendisinden habersiz aldırdığını öğrendiği ve barışmaya ikna edemediği için de 3 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. Cemil Bal’ın, 6 ay kaldığı cezaevinden kısa bir süre önce çıktığı belirtildi.
Meryem Bal'ın cenazesi ise dün ikindi vakti, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Orta Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Lalaşahin Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Okulda dönem ödevi istediler, nükleer bomba yaptı Okulda dönem ödevi istediler, nükleer bomba yaptı
Kan kaybeden yaralıyı jandarma ekibi hastaneye ulaştırdıKan kaybeden yaralıyı jandarma ekibi hastaneye ulaştırdı
Tartıştığı kişiyi vuran şahıs serbest bırakıldıTartıştığı kişiyi vuran şahıs serbest bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.