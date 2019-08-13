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Meryem'in zabıta olma hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 13:52 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde down sendromlu Meryem Türkyılmaz'ın (26) zabıta olma hayali, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın desteğiyle gerçek oldu.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde down sendromlu Meryem Türkyılmaz'ın (26) zabıta olma hayali, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın desteğiyle gerçek oldu.

Yahşihan'da yaşayan Yasemin ve Erol Türkyılmaz çiftinin 3 çocuklarından en küçüğü olan kızları down sendromlu Meryem Türkyılmaz, zabıta olma hayalini, Belediye Başkanı MHP'li Osman Türkyılmaz'a anlattı. Başkan Türkyılmaz'ın Meryem'in bu hayalini kabul ederek, belediye görevlilerine bilgi verdi. Kendisi için özel dikilen zabıta kıyafetini giyen Meryem Türkyılmaz, Başkan Türkyılmaz ile birlikte pazar denetimine çıktı. İlçeye bağlı Bayraktepe Mahallesine kurulan pazar yerini kontrol eden Meryem Türkyılmaz, pazarcı esnafını denetledi. Renkli görüntülerin yaşandığı denetimde, Meryem’in mutluluğu görülmeye değerdi.

Başkan Türkyılmaz, "Meryem'in iki hayali vardı. Zabıta olarak hayalinin biri gerçekleştirdik. Diğer hayali ise Müge Anlı ile buluşmak. İnşallah yeni yayın dönemi başladığında Müge Hanım'dan randevu alıp gitmeyi planlıyoruz" dedi.

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