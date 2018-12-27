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Merzifon'da yeni mezun özel harekatçılar yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 16:37 | Son Güncelleme

Merzifon'da yeni mezun özel harekatçılar yemin etti

Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 136 özel harekat polisi için mezuniyet töreni düzenlendi.

Amasya Valisi Osman Varol, okulun konferans salonunda düzenlenen törende, emniyet teşkilatı bünyesindeki polis özel harekat birliklerinin dünyanın en elit kuvvetlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Mezun olan polis özel harekat öğrencilerine her zaman devletin yanında durmaları gerektiğini öğütleyen Varol, şöyle devam etti:

"Böyle önemli bir kurumda hizmet ederken en temelde devlete bağlılık, en önemli duygu olarak karşımıza çıkıyor. Geçmişte devlet kurumlarında çalışan bazı insanların devletin ve milletin menfaatlerini bir kenara bırakarak başka grupların, başka önceliklerin peşinden gittiklerini, doğrudan korumakla mükellef oldukları, korumak üzerine yemin ettikleri birtakım değerlere saldırdıklarını burada olan herkes çok yakın tarihte canlı olarak yaşadı ama orada bu elit birlik, bu değerli birlik gerçekten meşruiyetini ispat ederek, canını ortaya koyarak bu mücadeleyi gerçekleştirdi."

Terörle mücadelede cesaretin çok önemli olduğunu vurgulayan Varol, yeni mezunların da katıldığı bu elit birliğin cesaret konusunda rüşdünü ispatladığına dikkati çekti.

Polislerin yeri geldiğinde canını ortaya koyarak ateşe atılmaktan çekinmediğinin altını çizen Varol, ülkesi için yapılabilecek fedakarlıkların en büyüğünü yaptıklarını anlattı.

Varol, "Özel harekat polislerimiz bu fedakarlığı gerçekleştirmiş, bu rüşdü ispat etmiş elit birliğe katılıp kendilerinden önceki meslektaşlarının taşıdığı bayrağı gururla taşıyarak bu cesareti göstermeye devam edeceklerdir. Bu cesareti hiçbir zaman kalplerinden, gönüllerinden atmayacaklardır. Buna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Merzifon POMEM Müdürü Süleyman Gül de 12 yıl önce hizmet vermeye başlayan okullarının bugüne kadar 9 bin 153 öğrenciyi mezun ederek Türk Polis Teşkilatına kazandırdığını söyledi.

Gül, devlete yönelik her türlü tehdide karşı etkin mücadele verecek özel harekatçıları mezun etmenin gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından özel harekat polisi adayları yemin etti. Dönem birincisi Abdullah Kesici de yaş kütüğüne plaket çaktı.

Merzifon POMEM'de ilk beşe giren polislerin diploma ve hediyelerini protokol üyeleri verdi.

Törene CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Tansel Çokuysal, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ile diğer yetkililer katıldı.

Diplomalarını alan özel harekat polisi adayları, aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi özel harekatçılar yemin töreni

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