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Merzifon'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 19:33 | Son Güncelleme

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Merzifon'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Merzifon-Osmancık karayolunun Sarıköy mevkiinde meydana geldi. Kamil Can Aktaş yönetimindeki 05 FD 879 plakalı kamyon, iddiaya göre önünde ilerleyen Hüseyin Kalkan yönetimindeki 19 EA 895 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada arkadan gelen Salih Akıncı yönetimindeki 52 HE 002 plakalı yolcu otobüsü de duramayarak kazaya karışan kamyon ve otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Niyazi Kalkan, olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Kalkan ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik, bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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