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Mesai arkadaşı ebesiyle doğumlara giriyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2019 11:19 | Son Güncelleme

Manisa'da özel bir hastanenin doğumhanesinde çalışmaya başlayan 24 yaşındaki hemşire Yeşim Adamış, doğumunda görev alan ebesi Zekiye Bayar ile mesai arkadaşı oldu - Yeşim Adamış: "Şimdi benim doğumumu sağlayan ebeyle beraber doğumlara giriyoruz ve çocukların doğmasına vesile oluyoruz. Bu bazen bana çok garip geliyor" - Zekiye Bayar: "Doğumuna şahit olduğum biri ile aynı çatı altında çalışıyor olmak, onur ve gurur verici bir şey"

MANİSA (AA) - HALUK SATIR - Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki özel bir hastanede göreve başlayan hemşire Yeşim Adamış, 24 yıl önce doğumunda görev alan ebesi Zekiye Bayar ile mesai arkadaşı olarak bebeklerin doğumunda annelere yardımcı oluyor.

Turgutlu ilçesinde Zekiye ebenin yardımıyla dünyaya gelen Yeşim Adamış, okuyup hemşire olduktan sonra memleketindeki özel bir hastanede çalışmaya başladı. Hastanede tanıştığı Zekiye Bayar ile doğumhanede birlikte çalışmaya başlayan Adamış, zamanla yakın arkadaş olduğu Bayar'ın kendi doğumunu da yaptıran ebe olduğunu öğrendi.

Adamış, kendi doğumunu da yaptıran Bayar ile başka doğumlara girerek yeni bebeklerin dünyaya gelmesine şahitlik ediyor.

Yeşim Adamış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesine hastanedeki mesai arkadaşı Zekiye ebenin işindeki tecrübesinden bahsederken, annesinden "Kızım o senin de ebendi" sözünü duyunca şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Zekiye ebeyle tanıştıktan sonra onu çok sevdiğini belirten Adamış, "Küçükken mahallemizdeki sağlık ocağında Zekiye ebe diye birinin adını duyuyordum ama aradan 24 sene geçmesi dolayısıyla aynı kişi olacağına pek ihtimal vermiyordum ama annemden Zekiye ablanın benim ebem olduğunu öğrenince çok şaşırdım." dedi.

Kendisini doğmasına yardımcı olan ebesiyle birlikte çalışmanın farklı bir duygu olduğunu dile getiren Adamış, "Şimdi benim doğumumu sağlayan ebeyle beraber doğumlara giriyoruz ve çocukların doğmasına vesile oluyoruz. Bu bazen bana çok garip geliyor. Benim doğumumu iyi hatırlıyor, bazen bana senin doğumunda da şunu yaşamıştık diye anlatıyor." diye konuştu.

- "Gurur duyuyorum"

Meslek hayatında 37. yılını dolduran 57 yaşındaki Zekiye Bayar da binlerce çocuğun doğumuna şahitlik ettiğini ancak ilk kez ebesi olduğu biriyle aynı çatı altında buluştuğunu ifade etti.

Bayar, şunları söyledi:

"Yeşim ilk geldiğinde zaten ona kalbim ısınmıştı, sonradan onun da ebesi olduğumu bana söyledikten sonra doğumuna şahit olduğum biri ile aynı çatı altında çalışmaktan çok mutlu oldum. Yeşim'in annesi mahalleden takip ettiğim bir gebemizdi. O gün sağlık ocağında çalışıyordum. Mesai bitimine yakın, Yeşim'in halası heyecanla geldi ve annesinin ağrılarının başladığını söyledi. Hemen hazırlığımı yapıp eve gittim. 2 saat içerisinde Yeşim'in doğumu gerçekleşti. Annesini bu kadar özgüvenli ve çalışkan bir kız yetiştirdiği için tebrik ediyorum. Doğumuna şahit olduğum biri ile aynı çatı altında çalışıyor olmak, onur ve gurur verici bir şey."

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Anahtar Kelimeler:
Ebe hemşire mesai arkadaşı

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