Mesai arkadaşı ebesiyle doğumlara giriyor

MANİSA (AA) - HALUK SATIR - Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki özel bir hastanede göreve başlayan hemşire Yeşim Adamış, 24 yıl önce doğumunda görev alan ebesi Zekiye Bayar ile mesai arkadaşı olarak bebeklerin doğumunda annelere yardımcı oluyor.

Turgutlu ilçesinde Zekiye ebenin yardımıyla dünyaya gelen Yeşim Adamış, okuyup hemşire olduktan sonra memleketindeki özel bir hastanede çalışmaya başladı. Hastanede tanıştığı Zekiye Bayar ile doğumhanede birlikte çalışmaya başlayan Adamış, zamanla yakın arkadaş olduğu Bayar'ın kendi doğumunu da yaptıran ebe olduğunu öğrendi.

Adamış, kendi doğumunu da yaptıran Bayar ile başka doğumlara girerek yeni bebeklerin dünyaya gelmesine şahitlik ediyor.

Yeşim Adamış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesine hastanedeki mesai arkadaşı Zekiye ebenin işindeki tecrübesinden bahsederken, annesinden "Kızım o senin de ebendi" sözünü duyunca şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Zekiye ebeyle tanıştıktan sonra onu çok sevdiğini belirten Adamış, "Küçükken mahallemizdeki sağlık ocağında Zekiye ebe diye birinin adını duyuyordum ama aradan 24 sene geçmesi dolayısıyla aynı kişi olacağına pek ihtimal vermiyordum ama annemden Zekiye ablanın benim ebem olduğunu öğrenince çok şaşırdım." dedi.