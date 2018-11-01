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Mesai arkadaşını öldüren işçiye 35 yıl 10 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 13:44 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de mesai arkadaşı Enes Ramazanoğlu'nu (34), çalıştıkları fabrikada bıçaklayarak öldüren Mümin Türk (31), toplam 35 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de mesai arkadaşı Enes Ramazanoğlu'nu (34), çalıştıkları fabrikada bıçaklayarak öldüren Mümin Türk (31), toplam 35 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçtiğimiz yıl 21 Kasım'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir şekerleme fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Mümin Türk ve Enes Ramazanoğlu, iddiaya göre mesaiye başlamadan önce tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası, Mümin Türk üzerinde taşıdığı bıçakla Ramazanoğlu'nu vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Cinayet zanlısı Türk, kavgaya karışan diğer işçi Mehmet Ö.yü de sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli Mümin Türk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
'ÜZERİME ÇOK GELDİLER, PİŞMANIM'
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Mümin Türk ile avukatı hazır bulundu.Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen cinayet şüphelisi Türk, tahrik edildiğini iddia ederek, "Üzerime çok geldiler. Tahrik ettiler. Pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Mümin Türk'ü, Enes Ramazanoğlu'nu öldürmekten dolayı 'Kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl, olayda yaralanan Mehmet Ö.'yü ise 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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