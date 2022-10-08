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  4. Mesai çıkışında sopalarla saldırdılar! Doktoru öldüresiye darbettiler

Mesai çıkışında sopalarla saldırdılar! Doktoru öldüresiye darbettiler

08.10.2022 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık çalışanına şiddet haberi bu kez İzmir'den geldi. Torbalı ilçesinde bir sağlık ocağında yaşanan tartışmada, meslektaşını korumak için araya giren ve beyaz kod veren doktor, mesai bitiminde saldırganların hedefi oldu. 3 kişi, beyaz kod veren doktoru yumruk ve sopalarla darp etti. Vücudunda kırıklar oluşan doktor hastanede tedavi altına alınırken, doktora saldıran şehir magandaları polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mesai çıkışında sopalarla saldırdılar! Doktoru öldüresiye darbettiler

İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde yaşanan bir tartışma sonrası beyaz kod veren aile hekimi Ekin Hürel Günay, iş çıkışı 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı.

Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos'ta Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen hasta ile merkezde çalışan engelli bir doktor arasında tartışma yaşandı.

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Aynı merkezde aile hekimi olarak görev yapan Ekin Hürel Günay da tartışmayı sonlandırmak için araya girdi ve beyaz kod verdi.

Günay, bugün mesai sonrası kendisini bekleyen 3 saldırganın sopalı saldırısına uğradı.

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Başından yaralanan, vücudunda da kırıklar oluşan Günay, ambulansla kaldırıldığı Torbalı'daki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Acil Servis'te gözlem altında tutulan Günay, saldırganlar arasında aile sağlığı merkezinde doktor ve sağlık personeliyle tartıştığı için hakkında beyaz kod verdiği kişinin de bulunduğu yönünde ifade verdi.

Olay sonrası şüpheliler S.A, F.A. ve S.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

"TRAFİKTE, EVDE, SOKAKTA, KAMUDA HER YERDE SAKİN OLALIM"

Hastanede tedavisi süren Günay, AA muhabirine, saldırı anını anlattı.

İş yerinden birkaç yüz metre ileride saldırıya uğradığını belirten Günay, "Beyaz kod verdiğim, şikayetçi olduğum hasta ve 2 kişi daha iş yerimden birkaç yüz metre ileride aracımdan inerken sopalarla darbetmeye başladı. Şahıslardan birinin o olduğunu gördüm. Kendimden geçmişim. Gözümü açtığımda etrafta vatandaşlar vardı. İlk anda çok şiddetli ağrılarım vardı. Sonra hastaneye kaldırdılar." dedi.

BİR GÖZÜNDE GÖRME KAYBI OLUŞTU

Sağ gözünün arka tarafında bir kırık olduğunu ve net göremediğini ifade eden Günay, saldırı sonrası vücudunda çok ağrı duyduğunu, ancak hastanede tedavinin başlamasıyla kendini daha iyi hissettiğini dile getirdi.

Hastanede kendisini ziyaret eden İzmir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Günay, "İnsanlarımızın hepsine sakin olmalarını diliyorum. Trafikte, evde, sokakta, kamuda her yerde sakin olalım. Sağlıkta da doktorlara, hemşirelere karşı saygılı ve sakin olalım." diye konuştu.

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MESLEKTAŞLARI ZİYARET ETTİ

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serkan Şen, Torbalı'daki Aile Sağlığı Merkezinde çalışan meslektaşlarının iş çıkışı sopalı saldırıya uğradığını ifade ederek, "Kafa, göğüs ve batın travması var." dedi.

Ekin Hürel Günay'ın tedavisinin sürdüğünü belirten Şen, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir ay önce aynı merkezde çalışan engelli bir doktor meslektaşımıza, bugün saldıran kişilerden biri fiziki müdahalede bulunmuş. Bugün saldırıya uğrayan arkadaşımız da araya girip müdahil olmuş ve beyaz kod süreci başlatmışlar. Daha sonra bugün yanında 2 kişiyle birlikte pusu kurarak iş çıkışı saldırarak daha çok kafa bölgesine olmak üzere darbetmişler arkadaşımızı."

Şen, Ekin Hürel Günay'ın yıllar önce Karabağlar ilçesinde görev yaptığı sırada yine şiddete maruz kaldığı bilgisini verdi.

İzmir Tabip Odası danışmanı avukat Mithat Kara da olayın takipçisi olacaklarını dile getirerek, "Şu anda şüpheliler gözaltında. Yarın sabah adliyeye sevk edilmesini bekliyoruz." dedi. (AA)

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Doktor İzmir Torbalı şiddet
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