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Mesai için yola çıkan kadın güvenlik görevlisi kazada öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 10:07 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde işe giderken yaya geçidi yerine karayolundan yolun karşı tarafına geçmek isteyen kadın güvenlik görevlisi, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, sabah saat 07.45 sıralarında Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde işe giderken yaya geçidi yerine karayolundan yolun karşı tarafına geçmek isteyen kadın güvenlik görevlisi, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saat 07.45 sıralarında Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir tekstil firmasında görev yapan 41 yaşındaki güvenlik görevlisi Sultan Karahan, mesaiye yetişmek için yaya geçidini kullanmak yerine karayolundan yolun karşısına geçmeyi tercih etti. Sabah mesaisine yetişmek isteyen sürücülerin yoğunluk oluşturduğu üç şeritli yolu yarılayan Sultan Karahan’a, Sefa Ç.’nin kullandığı ve aşırı süratli olduğu iddia edilen 20 AEP 952 plakalı motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Sultan Karahan olay yerinde hayatını kaybederken, Karahan’a çarpan motosiklet ise 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada yaralanan sürücü Sefa Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Karahan’ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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