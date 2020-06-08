HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mesaj attı, evini basıp kurşun yağdırdılar!

Mesaj attı, evini basıp kurşun yağdırdılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2020 18:38 | Son Güncelleme

İzmit'te, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Ünal Terzi (30), o anları anlattı. Telefonda başlayan tartışma sonrası, "Yarın olsun bunun hesabını sorarım" diye mesaj attığını ve kardeş olan 2 arkadaşının silahlarıyla evine geldiğini söyleyen Terzi, “Beni mermi yağmuruna tuttular, ağabeyim ve eniştem gelmeseydi belki ölebilirdim” dedi.

Mesaj attı, evini basıp kurşun yağdırdılar!

Olay, geçen cuma günü Yassıbağ Mahallesi’nde meydana geldi. Ünal Terzi, telefonda arkadaşı Enes A. ve kardeşi Doğan A. ile tartışmaya başladı. Ünal Terzi, Doğan A.’nın kendisine kısa mesaj göndererek küfürler etmesi üzerine, "Yarın olsun bunun hesabını sorarım" diye karşılık verdi. Yaklaşık 1 saat sonra Enes A. ve Doğan A., Ünal Terzi’nin evinin önüne gelerek tabancayla ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyarak dışarı çıkan Ünal Terzi, kapı önüne gelen kişilerin telefonda tartıştığı Doğan A. ve Enes A. olduğunu gördü. Kardeşler ile kapı önünde bir süre konuştuktan sonra yeniden tartışma başladı. Tartışma sırasında Ünal Terzi, Doğan A.’yı göğsünden iterek yere devirdi. Yerden kalkan Doğan A. ve kardeşi Enes A., tabanca ile Ünal Terzi’ye ateş etmeye başladı. Bu sırada Ünal Terzi’nin evde bulunan eniştesi müdahale etmek için dışarı çıktı. Yaşanan olayda Ünal Terzi, karnından ve elinden yaralandı. Hastanede tedavisi tamamlanan Ünal Terzi, bugün taburcu edildi. Gözaltına alınan Enes A. ve Doğan A. tutuklandı.

"EVİ KURŞIN YAĞMURUNA TUTTULAR"

Yaşanan olayı anlatan Ünal Terzi, ailesine zarar gelebileceği için çok korktuğunu belirterek, "Bunlar yıllardır benim tanıdığım, kader birliği yaptığım ağabey diye hitap ettiğim aynı zamanda ailecek de yıllardır birbirimize büyük emekler verdiğimiz insanlardı. Onlar yalan yanlış, oradan buradan duydukları laflarla benim kalbimi kırdılar. Daha sonra telefonda bana küfürlü mesajlar attı, ben aldırmadım, Allah’a havale ettim. Daha sonra buna devam edince ve ben ‘Yarın olsun bunun hesabını sorarım’ diye mesaj attım. Onlar da yarını beklemeden benim evime hiç tahmin edemeyeceğim bir olayla geldiler. Daha evden adım atmamı beklemeden evi kurşun yağmuruna tuttular" dedi.

'ENİŞTEM GELMESEYDİ ÖLEBİLİRDİM'

Vücuduna isabet eden kurşunun hala sırtında olduğunu ve ileri bir tarihte ameliyatla alınacağını ifade eden Ünal Terzi, "Evin önüne gelip kapıya doğru ateş ettiler. O anda ben ailem zarar görecek diye kendimi dışarıya attım. O arada sözlü bir şekilde tartışmaya başladık Doğan ile. O arada tartışırken onu bir anda yere ittim daha sonra onlar beni aralarına alıp arkalı-önlü ateş etmeye başladılar. Beni mermi yağmuruna tuttular. Evden ağabeyim ve eniştem koştu bana yardıma geldi. O sırada onlara bir mermi isabet edebilirdi, onlar ölebilirdi ya da onlar gelmeseydi belki ben ölebilirdim. Ağabeyimin müdahalesiyle karşılıklı olarak boğuştuk. Vücuduma isabet eden mermilerden biri hala içeride duruyor. Bugün taburcu oldum mermi hala alınmadı. Onları önce Allah’a havale ediyorum sonra yüce Türk adaletine havale ediyorum" diye konuştu. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma sezonu açtı! Şeyma sezonu açtı!
Yürek burkan görüntü! Can çekişirken bulundularYürek burkan görüntü! Can çekişirken bulundular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'a tatilci akını! Nüfus 4 katına çıktı

Bodrum'a tatilci akını! Nüfus 4 katına çıktı

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

Sevgilisinden ayrılmıyor! Kameraları görünce böyle kaçtı

Sevgilisinden ayrılmıyor! Kameraları görünce böyle kaçtı

Bikini hali olay olan Serenay'dan bomba paylaşım! Kural bozdu

Bikini hali olay olan Serenay'dan bomba paylaşım! Kural bozdu

Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecindeki tedbirleri güncelledi!

Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecindeki tedbirleri güncelledi!

Erdoğan'ın favori içeceğinin sırrı çözüldü!

Erdoğan'ın favori içeceğinin sırrı çözüldü!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da ilginç olay! Sahte polisle gerçek polis karşılaşınca...

Aydın'da ilginç olay! Sahte polisle gerçek polis karşılaşınca...

Tokat’ta yürekleri burkan görüntü! Yavru köpekler ölmek üzereyken bulundu

Yürek burkan görüntü! Can çekişirken bulundular

Anne adaylarına hipertiroidi uyarısı! Erken doğuma neden oluyor

Anne adaylarına hipertiroidi uyarısı! Dikkat edilmezse...

Cep telefonlarından şebeke sinyali gidince, hayatlarının şokunu yaşadılar

Cep telefonlarından şebeke sinyali gidince, hayatlarının şokunu yaşadılar

Çaldığı ayakkabıyı giyince yakalandı

Çaldığı ayakkabıyı giyince yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'her sabah 1 kaşık içiyorum' demişti! Adıyamanlı köylü sırrını açıkladı

Erdoğan'ın favori içeceğinin sırrı çözüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.