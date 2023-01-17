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Mesaj yağıyor! 9 Şubat son, tek şartı ise... Loto milyoneri Chico lakaplı Kürşat Yıldırım parasını dağıtıyor

17.01.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman lotosundan yaklaşık 10 milyon Euro kazanarak gündeme gelen Chico lakaplı Kürşat Yıldırım, yine çok konuşulacak bir haberle konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl 24 Eylül'de yapılan çekilişten kazandığı paradan 3 kişiye para dağıtacağını duyurdu. 9 Şubat'a kadar süre tanıyan Yıldırım, tek şartının olduğunu açıkladı.

Mesaj yağıyor! 9 Şubat son, tek şartı ise... Loto milyoneri Chico lakaplı Kürşat Yıldırım parasını dağıtıyor

Loto milyoneri Chico lakaplı Kürşat Yıldırım yine gündem yarattı. Geçtiğimiz yıl 24 Eylül'de yapılan çekilişten toplam 9 milyon 927 bin 511 Euro 60 cent kazanan Chico lakaplı Kürşat Yıldırım, 3 kişiye para dağıtacağını duyurdu.

Chico, 5 bin, 3 bin 500 ve 1500 Euro olmak üzere 3 kişiye para dağıtacağını belirtti.

PARA DAĞITIYOR! TEK ŞARTI VAR

Katılım için tek şartı olduğunun altını çizen Chico, 'Şubat ayında bir çekiliş yapacağım ve tek bir şartım var, parayı isteyen kişiler bu parayla ne yapacaklarını bana iletmeliler' dedi.

20 BİN KİŞİ MESAJ ATTI

Şimdiye kadar 20 bin kişi, para alabilmek için Chico’ya mesaj attı.

Kimisi ehliyeti almak istediğini kimisi ise engelli kızı için tekerlekli sandalye almak istediğini söyledi. Kredi borçlarını ödemek için para isteyenler de oldu.

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9 ŞUBAT'A KADAR SÜRE

Chico, bir yandan zor durumda olan insanlara yardım etmek istediğini belirtirken, diğer yandan da Instagram hesabındaki takipçi sayısını artırmak istediğini ifade etti.

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Chico, 9 Şubat’a kadar süre tanıdı. Kazandığı parayla Ferrari ve Porsche marka lüks arabalar alan Chico’nun şu ana kadar servetinin yüzde 20’sini harcadığı tahmin ediliyor.

Kürşat Yıldırım, ayrıca Malatya’da badem tarlası da satın almıştı.

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Almanya loto

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