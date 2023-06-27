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Mesajı aldıkları gibi oraya koştular, neye uğradıklarını şaşırdılar! Yıllardır gidiyorlardı ancak son gittiklerinde...

27.06.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da fatura ödeme noktasında çok sayıda kişinin fatura ücretlerini toplayan dolandırıcılar kayıplara karıştı. Faturalarını ödeyenler ise dolandırıldıklarını hatlarının kesilmesi ya da mesaj yolu ile gelen uyarılardan sonra anladı. Gelen mesajların ardından fatura ödeme merkezine koşan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı.

İstanbul Avcılar'daki ödeme noktasına gelen mağdurlar iş yerinin kapalı olduğunu gördü. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şikayetler üzerine inceleme başlattı.

1.5 AY ÖNCE EL DEĞİŞTİRMİŞ

Denizköşkler Mahallesi'nde yıllardan bu yana açık bulunan fatura ödeme merkezi 1.5 ay önce el değiştirdi. Faturalarını geçmişte olduğu gibi ödeyenler, bu hafta içerisinde hatlarının kesildiği ya da borç miktarlarını belirten mesajlarla neye uğradığını şaşırdı. Bu mesajları alan vatandaşlar, faturalarını ödedikleri ödeme noktasının yolunu tuttu.

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"YEMEĞE GİDİYORUZ" DİYEREK ORTADAN KAYBOLDULAR

Ödeme noktasına gelen mağdurlar, yaşadıkları sorunu anlatarak içeride bulunan biri kadın iki kişiden çözüm istedi. Sistemde sorun olabileceğini belirten bu kişiler bir süre mağdurları oyaladıktan sonra "Yemeğe gidiyoruz" diyerek ortadan kayboldu. Ödeme noktasında yetki belgesinin olmadığını fark eden vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayarak polisi aradı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şikayetler üzerine inceleme başlattı.

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Çevre esnafı Hasan Arslan, ödeme merkezini daha önce 10 yılı aşkın çalıştıran kişinin hiçbir soruna yol açmadığını, ancak çok sayıda kişinin faturaların ödenmediğini anlayınca toplandığını söyledi. Fatura ödeyen Ali Sevinç, asansörün elektriği için gelen fatura ile bir GSM şirketi faturasını buraya yatırdığını fakat ödeme yapılmadığını dile getirdi. (DHA)

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